A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Milliler, 14-25, 25-22, 26-24, 22-25 ve 15-6'lık setler sonucunda zafere uzandı.
ALTIN LİG'DE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK
Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu. Milli Takım daha önce 2019 ve 2021 yılında mutlu sona ulaşmıştı.
ŞİMDİ SIRA FIVB CHALLENGER KUPASI'NDA!
Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.
SALON: SC Visnjik - Dvorana Kresimir Cosic
HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)
TÜRKİYE: Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Mirza, Mert Matiç, Yiğit)
UKRAYNA: Kovalov, Teryomenko, Shchytkov, Plotnytskyi, Semeniuk, Tupchii, Kanaiev (L) (Poluian, Kisiliuk, Shchurov, Synytsia)
SETLER: 14-25, 25-22, 26-24, 22-25, 15-6
SÜRE: 146 dakika (24',29',36',43',14')
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