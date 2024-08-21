Türkiye videolu oyunlar sektörü 2024’ün ilk yarısında yüzde 133 büyüdü

Video oyunları pazarının ayrıntılı bir şekilde ele alındığı 2024 Türkiye Videolu Oyunlar Sektörü Raporu’nun ilk çeyreğine ilişkin verileri yayımlandı. 0 Ping ve Games From Turkey tarafından hazırlanan ve Türk video oyun sektörüne dair önemli datalar ve analizlerin yer aldığı rapora göre özellikle son iki yıldır sektördeki dikkat çekici canlanma var ve bu durum girişimciler açısından üretkenliğe de yansımaya başladı. Mobil oyun sektöründe yavaşlayan Hyper-Casual dalgası sonunda gelen küçülme ve kapanmaların ardından oyun geliştiricilerinin büyük bir kısmının PC ve bağımsız oyun geliştirmeye yöneldi.

2024 Türkiye Videolu Oyunlar Sektörü Raporu verileri göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde 44 oyun yayınlandı ve yılın geri kalanı içinde 40 oyunun daha pazara çıkış yapması bekleniyor. Bunun yanı sıra 26 tane oyun yakında piyasaya çıkması öngörülüyor. Rakamlar, 2023 yılında toplam 36 oyunun yayınlandığı pazarda, 2024 yılın ilk yarısında oyun sayısı bakımından ciddi bir sıçrama yaşanarak yüzde 133 oranında artış yaşandığını gösteriyor. REKLAM SİMÜLASYON VE KORKU OYUNLARINA İLGİ YOĞUN Türk oyun geliştiriciler için tür dağılımı, mobil endüstriden geçişlerle gelen belirgin bir kaymayı da yansıtıyor. Analiz edilen 84 oyundan 15'i simülasyon oyunu olması, mobil oyunlardan gelen “Casual” trendinde oyun üreten ekiplerin yönelimlerinin buraya yansıdığını gösteriyor. Başka bir popüler tür olan ve son 3 yılda Vampire Survivors’ın parlamasının etkisiyle bu türe dahil 2000’den fazla oyununun üretildiği “Bullet Hell” kategorisindeki oyunlar, Türk geliştiriciler için en popüler türler arasında ikinci sırada yer aldı. Geliştirilmesi kolay ve yüksek oyun saati ortalamasına sahip olması nedeniyle oyun geliştiriciler bu alana daha çok yoğunlaşıyor. Yanı sıra Türk oyun geliştiriciler arasında favori türlerinden biri olan korku oyunları da popülerliğini korumayı sürdürüyor.

2-4 KİŞİLİK EKİPLER OYUN ÜRETİYOR Türk oyun endüstrisi, küçük ve orta ölçekli stüdyoların yoğun olduğu ve birçok geliştiricinin daha kompakt ekiplerde çalıştığı bir pazar konumunda yer alıyor. Küçük ekipler ağırlıklı olarak 2-4 kişilik ekiplerden oluşurken oyun geliştirme stüdyoların yüzde 32'sini oluşturuyor. Daha büyük ekipler 20 ve daha fazla kişiden oluşurken daha karmaşık, yüksek kaliteli oyun geliştirme potansiyeli ile daha iddialı projeler için yapılan yatırımları temsil ediyor. Türk oyun endüstrisinde ağırlıklı olarak geliştiriclerin oyunlarını kendilerinin yayınlamayı seçtiğini görülüyor. Oyunlarını kendileri yayınlamayı seçen ekipler, toplam geliştiricilerin yüzde 73'ünden fazlasını oluşturuyor. Bu durum aynı zamanda yıl içinde oyun yayınlayan birçok geliştiricinin piyasaya deneyim kazanmak amacıyla girdiği, kârlılığı ikinci plana bıraktığı şeklinde de okunabilir. Aynı zamanda birçok mobil geliştiricinin mevcut alanlarını terk etmeden, PC tarafındaki portföylerine yeni projeler eklemeye başladığını da görülüyor. Publisherlar ile çalışmayı seçen oyunların arasından bazılarının da, Daedalic, Camlann ve PlayWay gibi tüm dünyada çalışan global anlamda popüler yayıncıların portföylerinde yer aldığını görülüyor.

TECRÜBE VE YÖNLENDİRME EKSİKLİĞİ VAR Rapor, Türk oyun endüstrisinin global alanda orta/büyük çaplı operasyonlar yürüten yayıncıların bölgedeki varlığının azlığı nedeniyle önemli bazı tecrübe ve yönlendirme eksikliğine sahip olunduğuna işaret ediyor. Rapor, küresel olarak başarılı oyunların sayısındaki hızlı artışa dikkat çekiyor. On bin satış birimini aşan oyunların sayısındaki artış, geliştiricilerin ve yatırımcıların ekonomik olarak iştahını ve istekliliğini arttırıyor ve aynı zamanda bu alana girmeyi düşünen girişimcilere doğru bir yaklaşımla oyunların ekonomik olarak sürdürülebilir bir yol izleyebileceğini gösteren önemli veriler sunuyor.