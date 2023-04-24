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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'da açıklamalar

Manisa'da halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kamu bankları tarafından Togg kredisi verileceğini belirtti ve detayları aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Togg'un ücretinin yarısı kadar 36 ay vadeyle 0,99 faizle kredi imkanı tanınacak" ifadelerini kullandı 

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde yaptığı konuşmada, "Asırlık ihmal ve eksikleri sadece 21 yılda tamamlayarak, ülkemizi küresel sistemin en üst ligine çıkardık." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:


21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık nice mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık. Ülkemizin demokrasisini güçlendirirken Manisa'yı da 96 milyar liralık yatırımla geliştirdik, büyüttük. Şehrimize eğitimde 5 bin 112 adet derslik kazandırdık. 8 bin 668 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı branşlarda toplam 122 spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 2 bin 415 yataklı 28 hastaneden oluşan 73 adet sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Çevre ve Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 8 bin 104 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik 2 bin 883 konutun yapımına devam ediyoruz. Manisa'da toplam 4 bin 100 yeni konut inşa edecek 18 bin konutluk altyapısı hazır arsa vereceğiz.


217 BİN ABONESİ OLAN ŞEHRİMİZE DOĞALGAZI HEDEFLİYORUZ"

Manisa kentsel dönüşümde 11 bin 695 bağımsız bölümün dönüşünü gerçekleştirdik. Manisa'ya 31 baraj, 1 içme suyu tesisi, 46 sulama tesisi, 11 gölet, 14 yeraltı depolama tesisi ve 2 hidroelektrik santrali yaptık. Manisalı çiftçilerimize 4,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Üzüme verdiğimiz destekleri devam ettiriyoruz. TMO üzüm alımını sürdürecek. Zeytine sağladığımız tane desteğine de devam edeceğiz. 3 yeni organize sanayi bölgesi, 5 tasarım merkezi kurduk. 217 bin abonesi olan şehrimize doğalgaz arzı sağladık. Önümüzdeki dönemde Demirci, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendi'ye doğalgaz arzını sağlamayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı'nı da Manisa ile birlikte inşa edeceğiz.

"TEK PARTİ DÖNEMİNİN ZİNCİRLERİNİ KIRDIK MI?"

2002'den beri hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarına karşı güçlü bir dirençle karşılaştık. Vesayet, terör örgütü, ekonomik tetikçileri, siyasi ve ekonomik bütün mühendislik gayretleriyle boğuşa boğuşa bugüne geldik. Bizim milletimize en büyük hizmetimiz, tek parti faşizmi ve geri kalmışlık zincirlerini kırdık mı? Bu ülkede her bir vatandaşımızın hak ve özgürlüklerini dilediği gibi yaşayabilmesini sağladık mı? Her alanda hakkı olan eser, hizmetlere kavuşabilmesini sağladık mı? En önemlisi bu ülkedeki her bir vatandaşımızın hem sınırlarımız içinde hem de dünyada güven, huzur, gururla, başı dik şekilde dolaşabilmesini sağladık mı?

"BİLİN Kİ BİZ ALLAH'IN KULLARI ARASINDA AYRIM YAPMAYIZ"

Allahıma hamdolsun bu eserleri inşa ve ihya hizmet fırsatını bizlere verdi. Sizin gibi yol arkadaşları bizlere lütfetti. İnşallah milletim bizlere yürü derse biz yine yürüyeceğiz ve bu hizmetlere devam edeceğiz. Allah göstermesin, bunların eline bu ülke kalırsa ne hale geleceğimizi düşünün. Bunlar emri Kandil'den alıyor. O Selo var ya Selo. Edirne'de cezaevinde. Şimdi ne diyorlar 'gelir gelmez Selo'yu çıkaracağız, evlat katili Apo'yu çıkaracağız. Bunlara fırsat verecek miyiz? Bunlar yatıp kalkıyor bizi Kürt kardeşlerimizden ayrı göstermeye kalkıyor. Ey zillet ittifakı, ey cumhura karşı olan ittifak, biz şunu bilin Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız.

"YETER Kİ BU NAMERTLERE ÜLKE BIRAKILMASIN"

Ne Arap'ın beyaza ne beyazın Arap'a üstünlüğüne inanmayız. Üstünlük sadece Allah'a olan yakınlık iledir. Bunu siz bilmezsiniz ama bizim buna imanımız var. Çıkmış Bay Bay Kemal, Alevilikten şundan bundan bahsediyor. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik ne Şia dinimiz var. Ne şu dini, ne bu dini. Bizim tek dinimiz var İslam ve Müslümanlık. Başka bir dinimiz yok. Ülkemizin küresel ligin en üstüne çıkardık. Önümüzü kimse kesemez. Yeter ki bu namertlere bu ülke bırakılmasın.

"BAY BAY KEMAL'E DERSİNİ TCG ANADOLU İLE VERSİNLER"

TCG Anadolu gemimiz Sirkeci'den Karadeniz'e hareket etti. Şimdi döndü geldi. Allah nasip ederse son 1 hafta 10 gün içinde TCG Anadolu'yu İzmir'e demirleyecek. Gezsinler görsünler. İzmir'e en ufak gayreti dokunmayan Bay Bay Kemal'e gereken dersi TCG Anadolu ile versinler. Bu bizim uçak gemimiz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra bunun daha büyüğünü yapacağız. Bu konuda görüşmelerimi daha önce yapmıştım. Allah nasip ederse seçimden sonra adımlarımızı atacağız.

TOGG KREDİ AÇIKLAMASI

Ben buraya Gemlik'ten geldim. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak. Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar. Bugün ben de Gemlik'te Togg'u kullandım tekrar. Gemlikliler bizi bırakmadılar. Durmak yok yola devam dediler. Miting alanına o şekilde geçtik resmî rakamı aldım 60 bin kişi dediler. Şimdi burası da muhteşem. Gümbür gümbür 14 Mayıs'a gidiyoruz. Bunların verdikleri sözlerden tuttukları var mı?

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