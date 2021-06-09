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Türkiye’de üretilen Xiaomi Redmi 9T satışa sunuldu

Xiaomi, Türkiye'de ürettiği yeni modeli Redmi 9T'nin satışına başladı. Şirketin, İstanbul Avcılar’daki fabrikasında üretilen giriş seviyesi yeni telefonu dörtlü kamera kurulumuyla geliyor.

Türkiye’de üretilen Xiaomi Redmi 9T satışa çıktı - Haberler
HABERTURK.COM

Çinli akıllı telefon markası Xiaomi, partneri Salcomp ile Türkiye’de geçen aylarda açtığı fabrikada üretilen yeni modeli Redmi 9T’nin satışına başladı. Xiaomi’nin İstanbul Avcular’daki fabrikasında ürettiği giriş seviyesi akıllı telefonu Redmi 9T 4GB + 64GB modeli 2.799 TL ve Redmi 9T 4GB + 128GB modeli ise 2.999 TL fiyatla raflardaki yerini aldı.

48 MP AI dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi 9T, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü barındırıyor.

6000'LİK PİL

18W hızlı şarj özelliğini destekleyen telefonda, Corning Gorilla Glass 3 özellikli 6.53 inç FHD+ Dot Drop ekran bulunuyor. 6000 mAh (tipik) pil ve Qualcomm Snapdragon 662 çipsetiyle gelen Redmi 9T, 11nm teknolojisiyle üretilmiş.

Xiaomi, partneri Salcomp ile birlikte geçen mart ayının sonunda İstanbul Avcılar’daki fabrikasını faaliyete geçirmişti. Çinli şirketin 2 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan tesisinin, yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacağı duyurulmuştu.

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