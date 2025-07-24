Türkiye’nin en kritik insansızlaştırma projesi için imzalar atıldı

Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayi şirketi Titra ile Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) arasında Türkiye’nin helikopter insansızlaştırma dönüşüm projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. IDEF 2025’in üçüncü gününde düzenlenen törene, Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Selman Dönmez ve AFGM Genel Müdürü İmdat Ersoy katıldı. İş birliği protokolüne, Titra Teknoloji Genel Müdürü Ekrem Ünlü imza attı.

Proje kapsamında, Bell 206 ve UH1 helikopterlerinin, 1000 kg’dan fazla faydalı yük olacak şekilde dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu dönüşüm, mevcut insanlı helikopterlerin operasyonel ve stratejik amaçlarla yeniden değerlendirilmesini sağlayacak.

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TÜM SİSTEM YERLİ MÜHENDİSLİKLE GELİŞTİRİLECEK

TİTRA, projeye entegre edilen tüm bileşenleri yerli mühendislik kabiliyetiyle geliştirecek. Dönüşüm sürecinin temelini, özgün olarak tasarlanan aviyonik süit, tamamen yerli üretim otopilot sistemi, gelişmiş görev bilgisayarı ve yer kontrol istasyonu yazılımları oluşturacak. Titra aynı zamanda sahip olduğu üretim altyapısı ve uçuş test ekibi ile bu teknolojileri kısa sürede sahaya uyarlayabilecek.

ALPİN PROJELERİNDEN DÖNÜŞÜM SÜRECİNE

Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayi şirketi Titra, daha önce geliştirdiği ve Türk savunma envanterine kazandırdığı ALPİN projeleriyle döner kanat İHA teknolojisinde birçok ilki gerçekleştirmişti. ALPİN platformları 200 kg’a kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahipken; yeni dönüşüm projesinde bu kapasitenin çok daha fazla üstüne çıkması hedefleniyor. Gelecekte askeri lojistiğin büyük oranda insansız helikopterler ile yapılması ön görülüyor.

“BU SİSTEM, TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ GÜÇLENDİRECEK” İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi M. Selman Dönmez, projenin yalnızca teknik değil, aynı zamanda stratejik bir hamle olduğunu vurguladı: “Pasifik Teknoloji iştiraki Titra’nın öncülüğünde başlattığımız bu proje, yalnızca bir dönüşüm teknolojisi değil; aynı zamanda Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayiini güçlendiren stratejik bir adımdır. Tamamı yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen bu sistem sayesinde, ülkemiz döner kanatlı insansız hava sistemleri alanında yeni bir eşiğe geçmektedir. Türkiye’nin teknoloji dönüşümüne öncülük eden bir grubun parçası olarak bu önemli iş birliğinden büyük gurur duyuyoruz.” Stratejik anlaşma kapsamında, Türkiye’nin helikopter alanında en önemli teknik bakım altyapısına sahip kurumu AFGM ile helikopterlerin bakım modernizasyonunu ve bu dönüşümdeki vizyonel yaklaşımından dolayı yeni bir serüveni başlattık. Askerimize uzun süre insanlı olarak hizmet eden helikopterimizin artık insanız olarak hizmet verecek olmasının heyecanını yaşıyoruz.