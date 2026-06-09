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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Türkiye’nin teknoloji sektörü 2,1 trilyon TL’ye ulaştı! - TÜBİSAD BİT 2025 Raporunu yayınladı

        Türkiye’nin teknoloji sektörü 2,1 trilyon TL’ye ulaştı!

        TÜBİSAD'ın Deloitte iş birliğiyle hazırladığı 2025 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Verileri Raporu'na göre sektör, 2 trilyon 129,3 milyar TL'lik (53,8 milyar USD) rekor bir hacme ulaştı. Yazılımın ağırlığının artması, güçlü ihracat performansı ve yapay zekâ yatırımlarındaki ivmeyle Türkiye, dijital ekonomide önemli bir konum elde ediyor.

        Giriş: 09 Haziran 2026 - 12:39 Güncelleme:
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        TÜBİSAD BİT 2025 Raporunu yayınladı

        Türkiye’nin bilişim sektöründeki en kapsamlı referans çalışması olan TÜBİSAD BİT 2025 Raporu’nu yayınladı. Yapı Kredi Gene Müdürlük binasında gerçekleştirilen basın lansmanı ile tanıtılan raporda, sektörün 2025 performansını detaylı verilerle gözler önüne serdi. Küresel BİT pazarının 5,563 trilyon USD’ye yükseldiği bir dönemde Türkiye, hem iç pazarda hem ihracatta dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Rapor, yazılım odaklı dönüşümün hız kazandığını ve yapay zekanın sektörün geleceğini şekillendirdiğini vurguluyor.

        KÜRESEL BİT PAZARI VE TÜRKİYE’NİN YERİ

        2025 yılında küresel BİT pazarı %10,5 büyüyerek 5,563 trilyon USD seviyesine ulaştı. Bilgi Teknolojileri (BT) %13,3’lük artışla öncülük ederken, İletişim Teknolojileri (İT) %5,1 büyüme gösterdi. Türkiye’nin küresel BİT pazarındaki payı %0,97’ye yükselirken, sektörün GSYH içindeki payı da %3,38’e çıktı. Bu oranlar, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğundaki ilerlemesini net biçimde ortaya koyuyor.

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        TÜRKİYE REKOR BÜYÜMEYE İMZA ATTI

        Türkiye BİT pazarı 2025’te 2 trilyon 129,3 milyar TL’ye (53,8 milyar USD) ulaşarak tarihi bir eşik aştı. Karşılaştırılabilir bazda %77’lik TL büyümesiyle sektör, enflasyondan arındırılmış reel büyümesini de korudu. 2021-2025 döneminde TL bazında yıllık ortalama %68, dolar bazında ise %16’lık bileşik büyüme kaydedildi.Bilgi Teknolojileri 1 trilyon 261,5 milyar TL ile liderliğini sürdürürken, İletişim Teknolojileri 867,6 milyar TL oldu. Sektör kompozisyonunda yazılımın payı belirgin şekilde artarak yüksek katma değerli dönüşümü destekliyor.

        YAZILIM VE HİZMETLER BÜYÜMENİN ANA MOTORU

        Bilgi Teknolojileri segmentinde:Yazılım: 760,9 milyar TL’ye ulaşarak %124’lük karşılaştırılabilir büyüme gösterdi.

        • Hizmet: 207,6 milyar TL
        • Donanım: 293 milyar TL

        Yazılımın BT içindeki payı %60’a yükselerek son beş yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yapay zekâ, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik güçlü talep, bu büyümeyi tetikleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Türkiye, uluslararası karşılaştırmalarda da yazılım yoğunlaşmasıyla öne çıkıyor.

        İHRACAT 195,8 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ

        Sektörün toplam ihracatı 195,8 milyar TL (4,95 milyar USD) seviyesine çıkarak son beş yılda yaklaşık 2,5 kat artış gösterdi. Karşılaştırılabilir büyüme oranı %76 oldu. Yazılım ihracatı öncü rol oynarken, donanım ve hizmet ihracatında da önemli yükselişler kaydedildi. Teknokentlerde faaliyet gösteren şirketlerin katkısı, ihracat performansını güçlendiren kritik unsurlardan biriydi.

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        İSTİHDAM 289 BİNE ÇIKTI, NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ GÜÇLENDİ

        Sektör istihdamı %17 artarak 289 bin kişiye ulaştı. Bilgi Teknolojileri %80, İletişim Teknolojileri ise %20 pay aldı. Kadın çalışan oranı %33, üniversite mezunu oranı %58, AR-GE personeli oranı %58 seviyesinde gerçekleşti. Kadın yönetici oranı da %37’ye yükseldi. Bu veriler, sektörün nitelikli ve çeşitli insan kaynağına verdiği önemi gösteriyor.

        YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYOR

        Raporun öne çıkan bölümlerinden biri yapay zekâ yatırımları oldu. Şirketlerin %90’ı yapay zekâyı iş süreçlerinde aktif olarak kullanıyor veya değerlendirme aşamasında. Ortalama YZ harcamalarında uygulama ve geliştirme kalemleri ön plana çıkarken, operasyonel verimlilik ve inovasyon en yüksek katma değeri yaratan alanlar olarak belirlendi. Ancak yatırımların finansal geri dönüşü konusunda henüz olgunlaşma potansiyeli bulunduğu da raporda yer alıyor.

        TEKNOKENTLER EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR

        Teknokent sayısı 114’e, şirket sayısı 12 bin 996’ya, çalışan sayısı ise 130 bin 490’a yükseldi. Teknokent cirosu 738 milyar TL’ye ulaşırken ihracat katkısı da belirgin oranda arttı. Bu ekosistem, Türkiye’nin teknoloji üretme ve küresel rekabette güçlenme kapasitesini önemli ölçüde destekliyor.

        Rapor, insan kaynağına yönelik yatırımlar, inovasyon teşvikleri ve paydaşlar arası iş birliğinin kritik önemine dikkat çekiyor. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak’ın vurguladığı “Teknolojiyle Güçlenen Türkiye” vizyonu, güçlü bir ekosistemle hayata geçirilecek. Regülasyonlar ve sürdürülebilirlik de önümüzdeki dönemin odak alanları arasında. TÜBİSAD BİT 2025 Raporu, Türkiye’nin teknoloji sektöründeki olgunlaşmayı ve yüksek katma değerli büyüme potansiyelini bir kez daha net biçimde ortaya koyuyor.

        TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, “2025 yılı verileri, Türkiye teknoloji sektörünün ölçek, yetkinlik ve küresel rekabet gücü açısından önemli bir eşiği geride bıraktığını gösteriyor. Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörümüz 2,1 trilyon TL büyüklüğe ulaşırken, ekonomimiz içindeki payını yüzde 3,38 seviyesine yükseltti. Son beş yılda yaklaşık 2,5 kat artan ihracatımız 5 milyar dolar seviyesine yaklaşırken, teknokent şirketlerimizin dolar bazında yüzde 65 büyümesi ve yazılımın sektör içindeki payının yüzde 60'a ulaşması, Türkiye'nin yüksek katma değerli teknoloji üretiminde yeni bir döneme girdiğini ortaya koyuyor. Bugün artık yalnızca teknolojiyi kullanan değil; geliştiren, ihraç eden ve küresel ölçekte rekabet eden bir Türkiye'den söz ediyoruz. Türkiye'nin küresel BİT pazarından aldığı payın yüzde 0,97 seviyesine yükselmesi ve 53,8 milyar dolarlık pazar büyüklüğünün bölgesel ekonomik ağırlığımızla uyumlu bir görünüm sergilemesi, ülkemizin teknoloji ekosisteminin ulaştığı ölçeği ve olgunluğu ortaya koymaktadır. Türkiye'nin geleceği için teknoloji, teknolojinin geleceği için ise güçlü bir ekosistem gereklidir. Güçlü insan kaynağımız, girişimcilik kapasitemiz ve gelişen teknoloji ekosistemimizle Türkiye'nin bölgesinin en güvenli, en yetkin ve en ölçekli teknoloji merkezi olduğuna inanıyoruz. Kamu, özel sektör, girişimler ve akademinin birlikte değer ürettiği ekosistem ekonomisi, Teknolojiyle Güçlenen Türkiye vizyonunun temelini oluşturmaktadır. Odaklandığımız, birleştiğimiz ve birlikte etki yarattığımız ölçüde ülkemizin teknoloji alanındaki küresel konumunu daha da güçlendireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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