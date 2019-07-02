Dünya genelinde 207 ülke ve özerk bölgenin internet hızları ve ücretlerini karşılaştıran Cable.coco.uk'inuk'in verilerine göre Türk kullanıcılar ortalama 1 GB'lik mobil internet için 2.25 dolar ödüyor. Türkiye bu bakımıdanbakımıdan karşılaştırılan bölgeler içinde mobil internetin en ucuz olduğu 47. ülke oluyor. 1 GB mobil internetin 0.26 dolar olduğu Hindistan en ucuz ülke konumunda bulunurken, Hindistan'ı 0.27 dolarla Kırgızistan, 0.29 dolarla Kazakistan, 0.51 dolarla Ukrayna ve 0.56 dolarla Ruanda takip ediyor. Dünya genelinde 1 GB mobil internetin ortalama ücreti ise 8.5 dolar.

KOMŞUDA ATEŞ PAHASI

Dünyada 1 GB'lık mobil internet için ortalama en yüksek ücreti Zimbabveliler ödüyor. Ortalama ücretin 75.2 dolar olduğu Zimbabve'yi, 65.8 dolarla Ekvator GinesiGinesi, 37.9 dolarla Cibuti, 37.7 dolarla Bermuda ve yine 32.7 dolarla Yunanistan takip ediyor. Cable.coco.ukuk ortalama ücretlerin yanında ülkelerdeki en pahalı ve en ucuz paketlerin bilgisini de yayımlıyor. Söz konusu ücretleri ağırlıklı olarak tercih edilen internet hızı belirliyor. Buna göre dünyada 1 GB internet için en pahalı paket 253.4 dolarla Samoa'da sunuluyor. Bu ülkede 1 GB mobil internet için ortalama 30.1 dolar ödeniyor.

ÜST SINIR 15.8 DOLAR

En pahalı paket sıralamasında Samoa'yı 143.7 dolarla Cayman Adaları, 138.5 dolarla Zimbabve, 114.8 dolarla Norveç ve 114.8 dolarla Ekvator GinesiGinesi takip ediyor. Dünyada 1 GB mobil internet için sunulan en ucuz paket ise Hindistan'da bulunuyor. HiintlilerHiintliler 0.02 dolara 1GB mobil internet kullanabiliyor. En ucuz paket sıralamasında Hindistan'ı 0.04 dolarla Ruanda, 0.05 dolarla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 0.06 dolarla Kuveyt ve yine 0.06 dolarla Vietnam takip ediyor. Türkiye'de ise 1 GB için en çok 15.8 dolar en az ise 0.58 dolar ödeniyor. Cable.coco.uk'inuk'in açıklamasına göre söz konusu rakamlar Türkiye'de operatörlerin sunduğu 56 farklı planın incelenmesiyle elde edildi.

Dünya genelindeki mobil veri ücretlerini haritada gezerek görebilirsiniz:

EN ÇOK MONAKOLULAR ALABİLİYOR

Tabii bu veriler tek başına bir ülkede mobil internetin ne kadar pahalı veya ucuz olduğunu anlamamıza tek başına yardımcı olmuyor. Bir fiyat karşılaştırması için ülkelerin gelir düzeyini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ülkelerdeki yıllık kişibaşı geliri ortalama 1 GB mobil internet ücretine oranladığımızda Türkiye en çok mobil internet alınabilen 52. ülke (Yukarıdaki listeden farklı olarak GSYH verisine uyumlu bir şekilde özerk bölgeler çıkarıldıktan sonra) oluyor. Yani alım gücüne göre ayarlandığında Türkiye mobil internetin en ucuz olduğu 52. ülke. Yıllık kişi başı gelirin 9.311 dolar olduğu ülkemizde bu parayla 4.138 GB mobil internet alınabiliyor. Bu hesaba göre Monakolular senede 137.790 GB mobil internet alabiliyor. Ülkede kişi başı gelirin yıllık 166.726 dolar gibi yüksek bir seviyede bulunması buna karşılık ortalama 1 GB mobil internetin 1.21 dolar olması Monako'yu 'ucuz mobil internet' listesinin zirvesine yerleştiriyor.

Ülkelerin kişibaşı gelir ve bu gelirle söz konusu ülkelerde ne kadar mobil internet alınabildiği bilgilerine aşağıdaki haritada gezerek ulaşabilirsiniz:

AFRİKA'DA ÜCRETLER ALIM GÜCÜNE GÖRE YÜKSEK

Monako alım gücüne göre internet fiyatı hesabında diğer tüm ülkelere fark atıyor. Monako'yu bu sıralamada Danimarka takip ediyor. Yıllık ortalama geliri 65.596 dolar olan Danimarkalılar bu parayla senede 48.232 GB mobil internet satın alabiliyor. Bu ülkeleri 26.238 GB ile İsrail, 43.069 GB ile Finlandiya ve 27.401 GB ile Avusturya takip ediyor. KişibaşıKişibaşı gelirin 2.147 dolar olduğu Zimbabve'de ise bu parayla ortalama 29 GB mobil internet alınabiliyor. Zimbabve ortalama gelirle en az mobil internet alınabilen ülke. Veriler Afrika'da genel olarak mobil internetin alım gücüne göre çok pahalı olduğunu ortaya koyuyor. Zimbabve'den sonra kişi başı gelirle en az mobil internet alınabilen ülkeler 31'er GB ile Mozambik ve Çad olarak sıralanıyor. Yıllık ortalama gelirle Benin'de 43, Cibuti'de ise 54 GB mobil internet alınıyor.