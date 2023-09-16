Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.197,31 %0,46
        DOLAR 26,9423 %0,37
        EURO 28,9355 %0,05
        ALTIN 1.655,57 %0,17
        FAİZ 24,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,84 %-0,53
        BITCOIN 26.147,00 %0,28
        GBP/TRY 33,5906 %-0,13
        EUR/USD 1,0733 %-0,20
        BRENT 92,56 %0,54
        ÇEYREK ALTIN 2.706,86 %0,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu

        TÜRKSAT 1B ile başlayan Türkiye'nin uydu serüveni, şimdi de haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususunda kararlılıkla çalışmalarımıza devan ediyoruz" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 31 Mart 2024'te nakliyeye hazır hale gelmesinin hedeflendiğini ve fırlatma için Space X firması ile Temmuz 2021'de yapılan sözleşme gereği 16 Haziran 2024'te uzaya fırlatılmasının planlandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 17:31 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 21'inci yüzyılın başında dünya sahnesinde daha etkin bir rol oynamak amacıyla uzay alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

        Bakan Uraloğlu, ülkenin uydu yayıncılığı serüveninin TÜRKSAT 1B ile başladığını ve şimdi ilk yerli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A ile zirveye ulaştığını ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususunda kararlılıkla çalışmalarımıza devan ediyoruz" diye konuştu.

        TÜRKSAT 6A, tamamlandığında 42 doğu boylamında hizmet verecek ve yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak.

        REKLAM

        7.5 kW güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu, 20 aktarıcı ile donatılacak. Uydu, Ku bantta hizmet verecek ve önceki uyduların erişmediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşım sağlayacak.

        "ÜLKEMİZİ İLK 11 ARASINA TAŞIYACAK"

        Kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesinin dışa bağımlılığı azaltacağını ve yerlilik oranını artıracağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile TÜBİTAK ve TÜRKSAT arasında imzalanan protokol ile TÜRKSAT 6A’nın proje sözleşmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 15 Aralık 2014’de imzalandı. Ülkemizi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 arasına taşıyacak olan TÜRKSAT 6A haberleşme uydumuz, tamamlandığında, 42 doğu boylamında hizmet verecektir. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta, yer merkezli bir yörüngede yer alacaktır. 7.5 kW güce sahip olacak yerli ve milli haberleşme uydumuz, 20 aktarıcıya sahip olacaktır" dedi.

        TÜRKSAT 6A uydusunun Ku bantta hizmet vereceğini ve daha önceki TÜRKSAT uyduları ile kapsanmayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara da hizmet sunacağını aktaran Uraloğlu, "Uydumuzun görev süresi 15 yıl olarak planlanmıştır. Uçuş Bilgisayarı, Güç Dağıtım Birimi, Elektrikli İtki Motoru, Yakıt Tankı, Güç İşleme ve Kontrol Birimi gibi kritik bileşenlerin yerli imkanlar ile üretilmesi ve yüksek yerlilik oranı ile uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlılığı azaltacaktır" diye konuştu.

        REKLAM

        TÜRKSAT 6A’DA TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR

        TÜRKSAT 6A projesinin, TÜRKSAT, SSB ve TUSAŞ iş birliğiyle yürütüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, "TÜRKSAT-6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testleri, TÜRKSAT, SSB ve TUSAŞ iş birliğiyle devam etmektedir. Şu anda, Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli, Mühendislik Modeli ve Uçuş Modeli olmak üzere 3 ayrı model üretimi planlanan TÜRKSAT 6A uydu projesinde, Isıl Yapısal ve Mühendislik Modellerinin üretim, entegrasyon ve testleri tamamlanmıştır. Sistem seviyesi ilk fonksiyonel testleri, termal vakum testi, titreşim testi, akustik testi ile elektromanyetik uyumluluk testleri bitmiştir" dedi.

        "SON TEST AŞAMASI BAŞLADI"

        Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 31 Mart 2024'te nakliyeye hazır hale gelmesinin hedeflendiğini ve fırlatma için Space X firması ile Temmuz 2021'de yapılan sözleşme gereği 16 Haziran 2024'te uzaya fırlatılmasının planlandığını açıkladı.

        Bakan Uraloğlu, "Son test aşaması olan sistem seviyesi kompakt alan anten testi (CATR) hazırlıklarına başlanmıştır. Anten ve güneş panellerinin açılma testleri Ekim ayında, Fırlatıcı Uyum ve Piro Testleri ile son hizalama testleri de Kasım ayında başlayacaktır. CATR yani kompakt alan anten testi sonrası güneş panelleri entegrasyonu ve kütle özellikleri ölçümü Şubat 2024’te gerçekleştirilecektir. Tüm bu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte uydumuz fırlatma sahasına sevk için hazır hale gelecektir" diye konuştu.

        FIRLATMA İÇİN HEDEF 2024

        TÜRKSAT 6A’nın 31 Mart 2024 tarihinde nakliyeye hazır hale gelmesini hedeflediklerini de kaydeden Bakan Uraloğlu, "Space X firması ile TÜRKSAT 6A fırlatma hizmetleri temini sözleşmesi Temmuz 2021 tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeye bağlı koordinasyonlar bakanlığımız uhdesindeki TÜRKSAT tarafından yürütülmektedir. Mevcut takvime göre de 16 Haziran 2024 tarihinde uzaya fırlatılmasını planlıyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro