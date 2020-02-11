Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerOtomobil

TürkTraktör'den 3.8 milyar TL ciro

2019 yılına ait finansal sonuçlarını açıklayan TürkTraktör, 2019'da 22 bin 745 adet traktör ürettiğini, yurt dışı satışlarını da yüzde 5 oranında artırarak 15 bin 207 adede yükselttiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 2019'u 3 milyar 806 milyon TL toplam ciro ile kapatan şirket, yurt dışı cirosunu ise yüzde 14 artarak 2 milyar 158 milyon TL'ye taşıdı. 2019'da yurt içinde toplam 10 bin 903 adet traktör satışına imza atan TürkTraktör'ün, Türkiye traktör pazarında 13'üncü kez lider olduğunu bildirildi. TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, 2019’da yüzde 5’lik bir artış gösterdiğini ifade ederek, "Yıl boyunca yurt dışına gerçekleştirdiğimiz satışlarımızla, üretimimizin yüzde 67'sini dünya pazarına sunduk. Son 5 yılın en yüksek ihracat satış rakamına ulaştık" dedi

TürkTraktör
HABERTURK.COM

TürkTraktör, 2019 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yıl boyunca Ankara ve Erenler’de bulunan fabrikalarındaki üretim bantlarından toplam 22 bin 745 adet traktör indiren şirket, 2019’da Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 77’sini tek başına gerçekleştirdiğini bildirdi

Şirket, yurt içinde toplam 10 bin 903 adet traktör satışıyla, Türkiye traktör pazarındaki 13'üncü kez lider olduğunu da duyurdu. 

 

Yapılan açıklamada, TürkTraktör'ün yurt dışı satışlarını yüzde 5 oranında artırarak 15 bin 207 adede yükselttiği ve Türkiye’nin toplam traktör ihracatının yüzde 90’ını tek başına gerçekleştirdiği de kaydedildi.

112 MİLYON TL NET KÂR AÇIKLADI

2019'u 3 milyar 806 milyon TL toplam ciro ile kapatan şirketin yurt dışı cirosu ise yüzde 14 artarak 2 milyar 158 milyon TL oldu. 

TürkTraktör’ün 2019’daki brüt kârı 549 milyon TL, brüt kâr marjı yüzde 14.4 olarak açıklanırken, faaliyet kârı 248 milyon TL ve FAVÖK tutarı 374 milyon TL oldu.

Şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 6.5 ve yüzde 9.8 olarak gerçekleşti. Şirketin net kârı ise 112 milyon TL olarak kaydedildi.

'HER 2 TRAKTÖRDEN BİRİNİ ÜRETİYORUZ'

2019 yılına ait finansal sonuçlarını değerlendiren TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "Son 32 yılda tam 21 kez pazarın lideri olmayı başardık, amacımız bu başarılı çizgimizi 2020 yılına taşımak. Sahip olduğumuz yüzde 45’lik pazar payıyla Türkiye’deki neredeyse her 2 traktörden biri bizim fabrikalarımızın bantlarından iniyor" dedi.

Uluslararası pazarlara sundukları traktörlerin adedinin 2019’da yüzde 5’lik bir artış gösterdiğini ifade eden Özüner, “Yıl boyunca yurt dışına gerçekleştirdiğimiz satışlarımızla, üretimimizin yüzde 67’sini dünya pazarına sunduk. İhracatta yakaladığımız bu artışla son 5 yılın en yüksek ihracat satış rakamına ulaştık" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Volvo ve Geely birleşiyor
OTOMOBİLÇinliler İsveçliler ile birleşiyor
Nissan Japonya'daki üretime 'virüs' arası verdi
OTOMOBİLVirüs Japonya'ya sıçradı!
Egea'ya 250 milyon euroluk 'makyaj'
OTOMOBİLEgea'ya 250 milyon euroluk 'makyaj'
'ÖTV'de güncelleme bekliyoruz'
OTOMOBİL'ÖTV'de matrah güncellenebilir'
Otomobil kampanyaları 10 Şubat 2020! Faizler sıfırlandı, fiyatlar düştü!
OTOMOBİLFaizler sıfırlandı, fiyatlar düştü!
'Özel servisler kurumsallaşmazsa sektör küçülür'
OTOMOBİL'Kurumsallaşma olmazsa sektör küçülür'
Traktör sektörü yeni yıla umutlu girdi
OTOMOBİLTraktör sektörü yeni yıla umutlu girdi
Trump yönetimi otomotiv devlerine soruşturmayı kapattı
OTOMOBİLDevlerin soruşturması kapatıldı
Yeni Range Rover Evoque satışa sunuldu
OTOMOBİLEn küçük İngiliz SUV satışa sunuldu
Şubat ayına özel otomobil kampanyaları 2020! Fırsatlar duyuruldu
OTOMOBİLFaizler sıfırlandı, fiyatlar düştü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X