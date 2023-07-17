Turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi! Melissa Vargas'ın Ebrar Karakurt ile o anları gündem oldu!
Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde altın madalyanın sahibi oldu. Çi'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluk unvanını kazanan Milli takımımızda, turnuvanın en değerli oyuncusu ise Melissa Vargas seçildi. Başarılı sporcunun takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile objektiflere yansıyan coşku dolu anları gündem oldu.
FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle mağlup eden Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde ilk kez zafere ulaştı.
Turnuvanın "En değerli oyuncu" unvanını alan isim ise Melissa Vargas oldu. Başarılı voleybolcunun takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile objektiflere yansıyan coşku dolu anları gündem oldu.
Çin ile oynanan final maçına damga vuran isimlerden biri Melissa Vargas oldu. Gösterdiği performans ile göz dolduran başarılı oyuncu Vargas, organizasyonun en değerli oyuncusu oldu.
Şampiyonlukta Melissa Vargas ile birlikte önemli bir rol oynayan diğer isim ise Ebrar Karakurt oldu. İkilinin maç esnasında coşku dolu anları sosyal medyanın gündemine geldi.
İşte Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un coşku dolu anları...
Çin: Diao, Li, Yuanyuan Wang, Gong, Yunlu Wang, Yuan (Mengjie Wang, Xu, Zhong, Zheng, Du, Yang, Gao, Ni)
Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Saliha Şahin, İlkin Aydın)
Setler: 22-25, 25-22, 19-25, 16-25