Turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi! Melissa Vargas'ın Ebrar Karakurt ile o anları gündem oldu! Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde altın madalyanın sahibi oldu. Çi'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluk unvanını kazanan Milli takımımızda, turnuvanın en değerli oyuncusu ise Melissa Vargas seçildi. Başarılı sporcunun takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile objektiflere yansıyan coşku dolu anları gündem oldu. Habertürk Giriş: 17.07.2023 - 10:54 Güncelleme: 17.07.2023 - 10:54 facebook

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FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle mağlup eden Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde ilk kez zafere ulaştı.

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Turnuvanın "En değerli oyuncu" unvanını alan isim ise Melissa Vargas oldu. Başarılı voleybolcunun takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile objektiflere yansıyan coşku dolu anları gündem oldu.