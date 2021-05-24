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TÜROFED Başkanı Çorabatır: Turizm tesislerimiz uluslararası firmalarca denetleniyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hayata geçirilen güvenli turizm için, Türkiye'deki otellerin, restoranların, havalimanlarının, transfer araçlarının ve tedarikçilerinin sertifika alabilmek için bağımsız, uluslararası firmalar tarafından denetlendiğini söyledi. Çorabatır, "Misafirlerimiz ilk elden aldığımız tedbirlerin kapsamını gördükleri ve sunduğumuz hizmetin kalitesini bildikleri için ülkelerinin koydukları kısıtlamalara karşın bizi tercih etmeyi sürdürüyor. Ülkemize gelen misafirlerimiz yüksek hijyen ve hizmet kalitesiyle beraber, tamamen aşılanmış personelimizle tatilin tadını daha fazla çıkaracaklar." diye konuştu.

TÜROFED Başkanı Çorabatır: Turizm tesislerimiz uluslararası firmalarca denetleniyor
AA

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm işletmelerinin gerek misafirlerin gerekse çalışanların sağlığı için dünyadaki en kapsamlı ve şeffaf programı hayata geçirdiklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan Güvenli Turizm Sertifika Programının dünyada bir ilk ve birçok ülkeye de örnek olduğunu anlatan Çorabatır, "Otellerimiz, restoranlarımız, havalimanlarımız, transfer araçlarımız, hatta otellerimize ürün veren tüm tedarikçilerimiz sertifika alabilmek için bağımsız, uluslararası denetim firmaları tarafından denetlenmektedir." dedi.

Dünya turizmini derinden sarsan Kovid-19 salgınının çıkardığı zorluklara karşın Türk turizm sektörü adına verilen sözlerin tümünü yerine getirmekten gurur duyduklarını anlatan Çorabatır, tesislerdeki hijyen ve sosyal mesafeye büyük önem verdiklerini kaydetti.

TURİSTLERDE GÖRÜLEN VAKA SAYISI DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ORANLARININ ALTINDA

Misafirleri tatilleri boyunca rahat ve güvenli hissettirmenin sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurgulayan Çorabatır, şöyle devam etti:

"Geçen yıl tatilleri sırasında Kovid-19 testleri pozitif çıkan turistleri ve ailelerini tesislerimizde ücretsiz ağırladık, yeniden sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni en iyi şekilde yaptık. Ailelerden özellikle bahsediyorum çünkü elimizdeki verilere göre dört kişilik bir ailede bir kişi pozitif olsa bile biz tüm aileyi ücretsiz ağırladık. Bunun dünyada başka örneği yok. Havaalanı transferlerini ücretsiz yaptık. Bilet değişikliğinden ücret almadık. Birçok ülke 2020'de PCR testine 100 avro ücret alırken, biz 30 avro gibi çok düşük bir ücrete yaptık."

Geçen yıl Türkiye'ye gelen misafirlerde Kovid-19 vaka sayısının Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan oranların çok çok altında olduğuna dikkati çeken Çorabatır, bunun da misafirlerin kaldıkları süre içinde herhangi bir bulaşa maruz kalmadıklarını gösterdiğini vurguladı.

KISITLAMAYA RAĞMEN TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYORLAR

Çorabatır, otellerdeki personelde vaka sayısının da yok denece kadar az olduğunu kaydetti.

Tüm kısıtlamalara rağmen Türkiye'yi ziyaret eden misafirlerin, ülkelerine büyük bir mutluluk ve güvenle döndüklerini anlatan Çorabatır, "Misafirlerimiz ilk elden aldığımız tedbirlerin kapsamını gördükleri ve sunduğumuz hizmetin kalitesini bildikleri için ülkelerinin koydukları kısıtlamalara karşın bizi tercih etmeyi sürdürüyor. Ülkemize gelen misafirlerimiz yüksek hijyen ve hizmet kalitesiyle beraber, tamamen aşılanmış personelimizle tatilin tadını daha fazla çıkaracaklar." diye konuştu.

Çorabatır, artan maliyetlere rağmen hizmet kalitesinden taviz vermediklerini ifade etti.

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