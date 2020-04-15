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5 bin üreticiye 250 ton yağa bağışladı

Yağ üreticisi Turyağ, COVID-19 salgını evlere kapanılan dönemde üretime devam eden ev dışı tüketim kanalındaki müşterilerini yönelik bir adım attığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Turyağ, 5 bin noktaya 1 milyon 750 bin lira değerinde 250 ton yağ bağışında bulundu

Turyağ

Gıda sektöründe hizmet veren Turyağ, koronavirüs salgını nedeniyle ürün tedarikinin her zamankinden daha büyük önem kazandığı bu zorlu süreçte, çalışmalarını sürdüren çalışanlara yönelik bir adım attığını bildirdi. Yapılan açıklamada, üretimin aksamaması için 5 bin noktaya, toplam 1 milyon 750 bin lira değerinde 250 ton yağ bağışında bulunulduğu kaydedildi.

Turyağ Satış Direktörü Tolga Demirel COVID-19 virüsüne karşı verilen mücadele sürecinde gıda tedarikinin aksamadan devam etmesi için çalışan herkesin hayati rol oynadığına dikkat çekerek, "Milletimizin içinden geçtiği bu zorlu dönemi en kısa zamanda geride bırakabilmesinde gıda sektörünün tüm cefakar çalışanlarının katkısını hiçbir zaman unutmayacağız. Bu süreci kimse mağdur olmadan, gıda ihtiyacı kesintisiz karşılanarak atlatabilmemiz için, sektör olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız çok önemli. Turyağ olarak bizler de, gece gündüz demeden her koşulda ve şartta işinin başında olan tüm ev dışı tüketim işletmelerine, değerli ustalarına ve çalışanlarına gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

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