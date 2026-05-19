TÜSİAD'dan 19 Mayıs mesajı

TÜSİAD "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin kuruluş mücadelesinin başlangıç noktası 19 Mayıs’ı büyük bir gururla kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kurucu kuşakları saygı ve minnetle anıyoruz.

Ulu Önder Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu anlamlı gün, gençlere ve geleceğe duyulan güvenin en güçlü ifadesidir. Demokratik, laik ve hukukun üstünlüğüne dayalı Cumhuriyetimizin temelleri, gençlerimizin kararlılığıyla güçlenmeye devam edecek.

Gençlerimizi teknoloji ile hızla değişen dünyaya en iyi şekilde hazırlamak üzere bilimsel, nitelikli eğitimi güçlendirmek, 21. yüzyılın gerektirdiği sosyal ve teknik becerileri kazandırmak ortak sorumluluğumuzdur.

İş dünyası olarak, gençlerimizin hayallerini ülkemizin gelecek hedefleriyle buluşturmaya katkı sağlamayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu çerçevede başlattığımız TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! (BGİV) programı 15. yılında, Türkiye’nin 81 ilindeki üniversitelerden gençlere ulaşan güçlü bir girişimcilik ve gençlik platformuna dönüştü. Bugün BGİV; binlerce gencin fikirlerini geliştirdiği, deneyimli iş insanlarıyla bir araya geldiği, mentorluk desteği aldığı, birbirinden öğrendiği ve küresel ölçekte etki yaratabilecek girişim hikayeleri oluşturduğu bir ekosistem niteliği taşıyor. Programa 15 yıldır güç veren tüm gençlere, üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."