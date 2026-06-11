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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜVTÜRK’ten Adana ve Eskişehir’e iki yeni istasyon

        TÜVTÜRK’ten Adana ve Eskişehir’e iki yeni istasyon

        TÜVTÜRK, Adana Büyükdikili ve Eskişehir Odunpazarı istasyonlarının devreye girmesi için çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 16:34 Güncelleme:
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        TÜVTÜRK'ten Adana ve Eskişehir'e iki yeni istasyon

        TÜVTÜRK, Adana ve Eskişehir’de yeni istasyon yatırımlarına devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre; iş ortağı Adana İçel Hatay Araç Muayene Hizmetleri Yapım ve İşletim A.Ş. ile yürütülen çalışmalar kapsamında bu yılın şubat ayında temeli atılan Adana Büyükdikili Araç Muayene İstasyonu’nda inşaat ilerliyor. İş ortağı Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. ile hayata geçirilecek olan Eskişehir Odunpazarı Araç Muayene İstasyonu’nun ise ihalesi tamamlanırken ruhsat süreçleri sürüyor.

        Adana’da Ceyhan, Seyhan, Yüreğir ve Kozan istasyonlarının ardından hizmet verecek 5’inci araç muayene istasyonu olacak Büyükdikili İstasyonu’nun, Eylül başında hizmete açılması planlanıyor. Eskişehir’de ise Merkez ve Sivrihisar istasyonlarının ardından kentin üçüncü araç muayene istasyonu olacak Odunpazarı İstasyonu’nun ruhsat süreçleri devam ederken, yıl sonuna doğru hizmete alınması hedefleniyor.

        Toplam 6 muayene kanalına sahip olacak her iki istasyon da TÜVTÜRK’ün yeni konseptiyle hayata geçiriliyor. İstasyonlar hem binek hem de ağır vasıta araçlara hizmet verebilecek altyapıyla tasarlanıyor.

        D-400 karayolu üzerinde konumlanan Adana Büyükdikili Araç Muayene İstasyonu, şehirlerarası otoban bağlantılarına yakınlığı, Çukurova Uluslararası Havalimanı’na erişimi ve bölgedeki lojistik merkezlere yakınlığıyla öne çıkıyor. Yeni yatırımla birlikte Adana’daki araç muayene kapasitesinin yaklaşık yüzde 50 artırılması hedefleniyor. İstasyonun, Adana’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki araç muayene ihtiyacına da katkı sağlaması bekleniyor.

        Odunpazarı Sanayi Bölgesi’ne yakın konumda 6 muayene kanalına sahip olacak şekilde inşa edilecek Eskişehir Odunpazarı Araç Muayene İstasyonu ise özellikle bölgedeki işletmelerin ve vatandaşların araç muayene hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak. Yeni yatırımla birlikte Eskişehir’de hâlihazırda 5 kanalla sunulan araç muayene kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

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