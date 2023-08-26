Tuzlaspor - Eyüpspor: 0-5 (MAÇ SONUCU) Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'u 5-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti.

Tuzlaspor'un 73. dakikada kazandığı penaltı, yapılan VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Bu sonuçla Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Tuzlaspor ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Terzi, Mehmet Kapluhan Tuzlaspor: Angeler, Gökhan Akkan, Bahtiyar (Dk. 27 James), Awuku, Zahit Çınar (Dk. 69 Halef Keklik), Mehmet Coşkun, Mehmet Taş, Bünyamin Yürür (Dk. 46 Koray Yağcı), Sadık Baş (Dk. 27 Nzuzi Mata), Mahamadou Ba (Dk. 69 Resul Türkkalesi), Gnadou Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar (Dk. 64 Sinan Kurt), Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin (Dk. 80 Ömer Bayram), Robin Yalçın (Dk. 89 Erdem Gökçe), Regattin, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Prince (Dk. 64 Mete Kaan Demir), Mustafa Pektemek (Dk. 64 Bruno) Goller: Dk. 17 Mustafa Pektemek, Dk. 19 Robin Yalçın, Dk. 23 ve 66 Ahmed Kutucu, Dk. 86 Claro (Eyüpspor) Sarı kartlar: Dk. 35 Mehmet Taş, Dk. 48 Mahamadou Ba, Dk. 88 Mehmet Coşkun, Dk. 90 Gnadou (Tuzlaspor)