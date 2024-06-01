TV yayın akışı 1 Haziran Cumartesi: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Cumartesi günü kanalların yayın akışında pek çok dizi ve film yer alıyor. Show TV'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Star TV'de Kocan Kadar Konuş sinema filmi izleyiciyle buluşacak. İşte TV yayın akışı listesi 1 Haziran 2024
1 Haziran tv yayın akışı listesi belli oldu. Arka Sokaklar,Gönül Dağı gibi dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşuyor. Peki Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak, saat kaçta?
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
Güldür Güldür Show bu akşam yeni bölümüyle Show TV’de!
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Ne Olacak Şimdi? (Yerli Sinema)
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kung Fu Cinayetleri (Yabancı Sinema)
01:30 Bahar
04:00 Baba
GÖNÜL DAĞI
Gönül Dağı son bölümde Amcaoğulları bütün kasabayı etkileyen hackerın deprem icadına da sızdığını öğrenirler. Hackerın kim olduğunu bulmaya çalışırken icadı görmek isteyen ekip kasabaya gelir. Amcaoğulları hackerı bulabilecek midir?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Beni Böyle Sev
09:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
10:30 Hayallerinin Peşinde
12:10 Lingo Türkiye
13:40 Sen Türkülerini Söyle
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Sen Türkülerini Söyle
04:00 Hayallerinin Peşinde
KARDEŞLERİM
Yeniden baba olacağını öğrenen Akif'te esen değişim rüzgarları, Nebahat'i içten içe mutlu etmeye devam eder.
Mezuniyet balosu için para kazanmaları gereken Eren ailesine destek, hiç ummadıkları bir yerden gelir. Üst üste yaşadığı sıkıntılar, Ayten'i hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda bırakır.
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Aldatmak
16:50 İkizler Projesi (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Terminatör 5: Yeniden Doğuş (Yabancı Sinema)
02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:00 Kalp Yarası
KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ
Kocan Kadar Konuş filmi Bolu ve Sakarya'da çekildi. Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 2015 yılında çekilmiştir.
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
13:00 Yerli Dizi Tekrarı
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)
22:30 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)
00:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)
02:30 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)
04:15 Baba Ocağı
05:30 Güzel Köylü
ARKA SOKAKLAR
Arka Sokaklar son bölümde ekip, öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin üzüntüsünü yaşıyor!
Matematik öğretmeni Celal Hoca, Irak göçmeni öğrencisine işlediği suçlardan dolayı tasdikname verir. Ama öğrencisi intikam yemini eder.
Selin Mesut'tan ayrılmaya karar verir. Ama Mesut'un bu işe rızası yoktur.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Taş Kağıt Makas
02:00 Yalan
04:15 Müzik Arası
YABANİ
Yabani sezon finaliyle bu akşam Now TV’de!
Ece’nin kaybından sonra kimse kendisinden beklenen tepkileri vermez. Yaman dışında... Yaman, Şebnem’in onlara bıraktığı masum canın kendisi gibi ailesiz büyümesini istemez. Rüya, Alaz ve Çağla, üçünün de kardeşidir yeni doğan bebek. Fakat yaşanan trajedinin boyutu o kadar büyüktür ki herkes ayrı taraflara savrulmaktadır. Ve bir kez daha ana babaların günahlarının bedeli, suçsuz bir çocuğun sınavı olacaktır.
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Yabani
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:30 Mucize Doktor
02:00 Yasak Elma
04:00 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen