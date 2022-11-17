Dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler ve gündemi takip edenler televizyon ekranlarına gelecek program ve dizileri merak ediyor. 17 kasım perşembe günü televizyon ekranlarına "Aldatmak", "Masterchef Türkiye" ve "Camdaki Kız" gibi yapımlar gelecek.