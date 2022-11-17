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TV yayın akışı 17 kasım 2022 perşembe: Bugün televizyonda hangi diziler var?

Televizyon dünyasında ekrana gelen yeni dizi ve programlar izleyiciler tarafından düzenli olarak takip ediliyor ve izleniyor. Bu haftanın dördüncü gününde ekranlara "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisi ve "Kılıbık" filmi gibi yapımlar yer alacak.

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  • TV yayın akışı 17 Kasım 2022 Perşembe: Bugün televizyonda hangi dizile ve filmler var?

    Dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler ve gündemi takip edenler televizyon ekranlarına gelecek program ve dizileri merak ediyor. 17 kasım perşembe günü televizyon ekranlarına "Aldatmak", "Masterchef Türkiye" ve "Camdaki Kız" gibi yapımlar gelecek. 
  • TV yayın akışı 17 Kasım 2022 Perşembe: Bugün televizyonda hangi dizile ve filmler var?

    TV8 yayın akışı

    07:15 8’de Sağlık

    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    10:30 Doya Doya Moda

    12:45 Canım Annem

    14:00 Yazgı

    15:00 Kadere Karşı

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Tuzak
  • TV yayın akışı 17 Kasım 2022 Perşembe: Bugün televizyonda hangi dizile ve filmler var?

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Toprak İle Fidan

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Toprak İle Fidan

    20:00 Duy Beni

    00:15 Gecenin Ucunda
  • TV yayın akışı 17 Kasım 2022 Perşembe: Bugün televizyonda hangi dizile ve filmler var?

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Hicran

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Camdaki Kız

    23:45 O Kız
  • TV yayın akışı 17 Kasım 2022 Perşembe: Bugün televizyonda hangi dizile ve filmler var?

    FOX TV yayın akışı

    07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

    10:00 Ekonomi Arası

    10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün

    12:30 En Hamarat Benim

    16:45 Yasak Elma

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Kılıbık

    22:00 İyilik
  • TV yayın akışı 17 Kasım 2022 Perşembe: Bugün televizyonda hangi dizile ve filmler var?

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Aldatmak

    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
  • TV yayın akışı 17 Kasım 2022 Perşembe: Bugün televizyonda hangi dizile ve filmler var?

    SHOW TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    00:15 Güzel Günler

     
  • TV yayın akışı 17 Kasım 2022 Perşembe: Bugün televizyonda hangi dizile ve filmler var?

    TRT 1 yayın akışı

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:15 Yeşil Deniz

    15:40 Kasaba Doktoru

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Balkan Ninnisi

    23:50 Yürek Çıkmazı

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