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TV yayın akışı 17 Nisan Pazartesi 2023: Bugün televizyonda ne var?

Haftanın ilk gününde TV yayın akışı oldukça renkli ve zengin içeriklerle dolu. Gündüz kuşağında programlar yer alırken, akşam saatlerinde ana haberlerden sonra dizi ve filmler ekranlara gelecek. İşte, 17 Nisan 2023 TV yayın akışı...

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  • TV yayın akışı 17 Nisan Pazartesi 2023: Bugün televizyonda ne var? SHOW TV, KANAL D, FOX, STAR

    KANAL D

    06:15 Asi

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Veda Mektubu (Yeni Bölüm)

    23:30 Üç Kız Kardeş

     
  • TV yayın akışı 17 Nisan Pazartesi 2023: Bugün televizyonda ne var? SHOW TV, KANAL D, FOX, STAR

    TRT 1

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:25 1 Çorba

    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:15 Seksenler

    15:40 1 Çorba

    15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

    17:40 İddiaların Aksine

    17:45 Ana Haber

    18:15 Ramazan Sevinci

    20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

    22:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

     
  • TV yayın akışı 17 Nisan Pazartesi 2023: Bugün televizyonda ne var? SHOW TV, KANAL D, FOX, STAR

    TV 8

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    11:15 Survivor 2023

    12:15 Survivor Panorama

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

    20:00 Survivor 2023
  • TV yayın akışı 17 Nisan Pazartesi 2023: Bugün televizyonda ne var? SHOW TV, KANAL D, FOX, STAR

    STAR TV

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Toprak ile Fidan

    17:00 Söz

    18:15 Star Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Ömer (Yeni Bölüm)

     
  • TV yayın akışı 17 Nisan Pazartesi 2023: Bugün televizyonda ne var? SHOW TV, KANAL D, FOX, STAR

    SHOW TV

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

     
  • TV yayın akışı 17 Nisan Pazartesi 2023: Bugün televizyonda ne var? SHOW TV, KANAL D, FOX, STAR

    FOX

    07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

    10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

    12:15 Yalnız Kalpler

    13:45 En Hamarat Benim

    16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

    17:30 Tetikçinin Oğlu

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

    23:30 Tetikçinin Oğlu

     
  • TV yayın akışı 17 Nisan Pazartesi 2023: Bugün televizyonda ne var? SHOW TV, KANAL D, FOX, STAR

    ATV

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 Atv Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    18:45 ATV Ana Haber

    19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

    20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi Özel

    22:00 Bir Küçük Gün Işığı (Yeni Bölüm)

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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