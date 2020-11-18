Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Kasım Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz!la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev

22:45 Şeflerin Savaşı

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Hekimoğlu

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:0 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kuruluş Osman

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Aykut Enişte

22:20 Aykut Enişte

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle Ana Haber

20:000 Zümrüdüanka

23:15 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

22:45 Macaristan-Türkiye

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir