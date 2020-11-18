Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Kasım Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz!la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev
22:45 Şeflerin Savaşı
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Hekimoğlu
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:0 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kuruluş Osman
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Aykut Enişte
22:20 Aykut Enişte
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Ana Haber
20:000 Zümrüdüanka
23:15 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
22:45 Macaristan-Türkiye
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
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