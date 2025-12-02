Ekranlarda var olan dizilere yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu sebeple ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ulusal kanalların 2 Aralık 2025 TV yayın akış listeleri yayınlandı. Bu akşam Show TV’nin TMC Film imzalı yeni dizisi Rüya Gibi yayın hayatına başlayacak. Ayrıca birbirinden iddialı diziler izleyici karşısına çıkacak. İşte gününü ekran başında geçirmeyi planlayan seyirciler için 2 Aralık 2025 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı!