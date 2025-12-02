TV yayın akışı 2 Aralık 2025 Salı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
2Aralık 2025 TV yayın akışı ile ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam yeni sezon dizilerinden biri ekran yolculuğuna başlayacak. Show TV'nin merakla beklenen dizisi Rüya Gibi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 2 Aralık 2025 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
Ekranlarda var olan dizilere yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu sebeple ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ulusal kanalların 2 Aralık 2025 TV yayın akış listeleri yayınlandı. Bu akşam Show TV’nin TMC Film imzalı yeni dizisi Rüya Gibi yayın hayatına başlayacak. Ayrıca birbirinden iddialı diziler izleyici karşısına çıkacak. İşte gününü ekran başında geçirmeyi planlayan seyirciler için 2 Aralık 2025 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı!
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
00:20 Kuruluş Orhan
03:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Rüya Gibi
22:30 Rüya Gibi
01:15 Rüya Gibi
03:30 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Hanım Köylü
06:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Cennetin Çocukları
02:15 Seksenler
02:50 Kasaba Doktoru
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Sakıncalı
02:00 Ben Leman
04:15 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
