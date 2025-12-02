Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 2 ARALIK 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı

        TV yayın akışı 2 Aralık 2025 Salı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        2Aralık 2025 TV yayın akışı ile ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam yeni sezon dizilerinden biri ekran yolculuğuna başlayacak. Show TV'nin merakla beklenen dizisi Rüya Gibi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 2 Aralık 2025 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 02.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:28
        Ekranlarda var olan dizilere yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu sebeple ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ulusal kanalların 2 Aralık 2025 TV yayın akış listeleri yayınlandı. Bu akşam Show TV’nin TMC Film imzalı yeni dizisi Rüya Gibi yayın hayatına başlayacak. Ayrıca birbirinden iddialı diziler izleyici karşısına çıkacak. İşte gününü ekran başında geçirmeyi planlayan seyirciler için 2 Aralık 2025 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı!

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Aldatmak

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Gözleri KaraDeniz

        00:20 Kuruluş Orhan

        03:00 Kardeşlerim

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güller ve Günahlar

        23:15 Arka Sokaklar

        02:00 Siyah Beyaz Aşk

        04:00 Üç Kız Kardeş

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Rüya Gibi

        22:30 Rüya Gibi

        01:15 Rüya Gibi

        03:30 Veliaht

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00 Yüksek Sosyete

        04:30 Hanım Köylü

        06:00 Söz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:25 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Cennetin Çocukları

        02:15 Seksenler

        02:50 Kasaba Doktoru

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:30 Sakıncalı

        02:00 Ben Leman

        04:15 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
