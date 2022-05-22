Hafta sonunu televizyon izleyerek geçirmek isteyenler 22 Mayıs Pazar TV yayın akışını merak ediyor. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi ve film televizyonda izleyici karşısına çıkacak. İşte, 22 Mayıs Pazar bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...