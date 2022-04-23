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23 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı açıklandı! Bugün TV yayın akışında hangi diziler var?

23 Nisan 2022 Cumartesi günü yayın akışında hangi yapımların olduğu araştırılıyor. Dizi takipçileri bu akşam televizyonda hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. 23 Nisan Cumartesi TV yayın akışında; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı yapımları yer alıyor. İşte, 23 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

  • 01
    TV yayın akışı 23 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında hangi yapımlar var?

    23 Nisan TV yayın akışı araştırılmaya başlandı. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı yapımları bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 23 Nisan Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;
  • 02
    TV yayın akışı 23 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında hangi yapımlar var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Oh Olsun (Yerli Sinema)

    16:00 Bücür (Yerli Sinema)

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Enes Batur İle Gerçek Kahraman (Yerli Sinema)

    01:45 Aziz

    04:15 Aşk Laftan Anlamaz
  • 03
    TV yayın akışı 23 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında hangi yapımlar var?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 Kalk Gidelim

    08:10 Anıtkabir’den Naklen Yayın

    08:40 Masumlar Apartmanı

    09:10 Anıtkabir’den Naklen Yayın

    09:30 Masumlar Apartmanı

    12:20 Kasaba Doktoru

    15:30 23 Nisan Çocuk Şenliği

    17:00 Ana Haber

    17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

    19:00 Ramazan Sevinci

    20:10 Gönül Dağı

    00:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    01:40 Kasaba Doktoru

    02:50 Sahur Bereketi

    04:40 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
  • 04
    TV yayın akışı 23 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında hangi yapımlar var?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım

    08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

    09:45 Süper 1 Takım

    10:00 Bir Yemek Olsan

    10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk

    13:15 Survivor Panorama

    15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

    17:45 Survivor All Star

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

    04:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

    05:30 8X8
  • 05
    TV yayın akışı 23 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında hangi yapımlar var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

    13:45 Yargı

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Dünyanın Sonu (Yabancı Sinema)

    02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

    05:30 Müzik Arası
  • 06
    TV yayın akışı 23 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında hangi yapımlar var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Kuruluş Osman

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Alvin ve Sincaplar (Yabancı Sinema)

    12:00 Hakim

    16:20 Hakim

    19:00 ATV Ana Haber

    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

    20:10 Kardeşlerim

    00:30 Destan

    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

    05:25 Hz. Ömer
  • 07
    TV yayın akışı 23 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında hangi yapımlar var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Kamera Arkası

    12:00 Evlilik Hakkında Her Şey

    15:30 Yasak Elma

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:30 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)

    22:30 Mahkum

    01:30 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)

    03:15 Fatih Savaş Sahur Sohbetleri

    04:30 Her Yerde Sen

    06:00 Aşk Yeniden
  • 08
    TV yayın akışı 23 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında hangi yapımlar var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:30 İki Aile

    09:30 Çizgi Film Kuşağı

    10:00 Burcu İle Hafta Sonu

    12:00 Bir Demet Tiyatro

    13:45 Çok Güzel Hareketler 2

    16:45 Pelin’in Mutfağı

    18:45 Star Haber

    20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)

    23:30 Arapsaçı (Yabancı Sinema)

    23:45 Arkadaşım Hoşgeldin

    01:15 Aramızda Kalsın

    03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

    04:40 Söz

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