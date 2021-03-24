Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.30 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 'Türk Filmi'

03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Masumiyet 'Dizi'

23.45 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Berlin Kaplanı 'Türk Filmi'

22.15 Gökdelen 'Yabancı Film'

00.30 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Berlin Kaplanı 'Türk Filmi' (Tekrar)

05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi'

23.45 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi'

17.30 Seksenler 'Dizi'

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" Canlı 1. Devre

20.45 Devre Arası

21.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" Canlı 2. Devre

22.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.30 Yerli Dizi

03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir