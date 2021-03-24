Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.30 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 'Türk Filmi'
03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Masumiyet 'Dizi'
23.45 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Berlin Kaplanı 'Türk Filmi'
22.15 Gökdelen 'Yabancı Film'
00.30 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Berlin Kaplanı 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.45 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi'
17.30 Seksenler 'Dizi'
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" Canlı 1. Devre
20.45 Devre Arası
21.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" Canlı 2. Devre
22.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.30 Yerli Dizi
03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
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