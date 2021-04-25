Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Nisan Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

14.30 Senede Bir Gün 'Yerli Sinema'

16.15 Canım Kardeşim 'Yerli Sinema'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Yol Arkadaşım 'Yerli Sinema'

22.45 Yol Arkadaşım 'Yerli Sinema'

01.15 Şehrin Adamı 'Yabancı Sinema'

03.00 Şehrin Adamı 'Yabancı Sinema'

04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Mucize Doktor

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret

02.00 Yasak Elma

04.15 Babam Sınıfta Kaldı

05.45 Şevkat Yerimdar

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.00 Arda İle Omuz Omuza

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Camdaki Kız

17.00 TEB BNP Paribas Tennis Championship

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.45 Yeni Nesil Ajan XXX2

04.45 5N1K

05.30 Güllerin Savaşı

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Tülin Şahin İle Moda

13.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

15.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

04.00 Türk Müziği

05.00 Geniş Aile

ATV YAYIN AKIŞI

12.35 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

15.45 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.20 Hercai 'Dizi' (Final)

00.20 Hacker 'Yabancı Sinema'

02.25 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

04.55 HZ. Ömer

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.45 Yerli Belgesel

13.40 Yerli Dizi

17.30 Yabancı Sinema "shrek"

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

00.15 Yerli Dizi

02.55 Diriliş "ertuğrul"

TV8 YAYIN AKIŞI

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:30 Kırmızı Oda

17:15 Survivor Panorama Hafta Sonu

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler