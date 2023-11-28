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        Haberler Televizyon TV Yayın akışı: 28 Kasım 2023 Salı! Bugün TV'de neler var? İşte SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

        Bugün TV'de neler var? 28 Kasım Salı TV yayın akışı belli oldu!

        Vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tarafından bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 28 Kasım Salı akşamı; Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani, MasterChef All Star gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 28 Kasım Salı SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışıTV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:36
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        1

        Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 28 Kasım bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 28 Kasım Salı akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Aile

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        03:00 Aile

        05:30 Yeni Gelin

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Yerli Sinema Düğün Dernek

        22:30 Sakla Beni

        00:30 Yerli Sinema Düğün Dernek

        03:00 Kiralık Aşk

        05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        06:10 İncir Ağacı

        07:05 Elimi Bırakma

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        15:00 Diriliş Ertuğrul

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kod Adı Kırlangıç

        22:20 Yabancı Sinema İntikam Vakti

        01:20 Yerli Dizi

        03:50 Seksenler

        05:10 Lingo

        5

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:00 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:15 Yabani

        19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

        20:00 Yabani

        00:00 Şahane Hayatım

        02:30 Yaz Şarkısı

        04:45 Aşk Yeniden

        06:00 Bay Yanlış

        6

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        06:00 Yargı

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk ve Umut

        17:30 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Üç Kız Kardeş

        00:15 Dilek Taşı

        02:45 Aşk ve Umut

        04:00 Poyraz Karayel

        7

        FOX TV YAYIN AKIŞI

        07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:00 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Şahane Hayatım

        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

        20:00 Bambaşka Biri

        00:00 Yabani

        02:45 Şahane Hayatım

        05:15 Aşk Yeniden

        06:00 Bay Yanlış

        8

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

        00:20 Safir

        03:20 Mutfak Bahane

        05:20 Cennet’in Gözyaşları

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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