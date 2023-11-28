Bugün TV'de neler var? 28 Kasım Salı TV yayın akışı belli oldu!
Vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tarafından bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 28 Kasım Salı akşamı; Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani, MasterChef All Star gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 28 Kasım Salı SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışıTV yayın akışı listesi...
Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 28 Kasım bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 28 Kasım Salı akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Aile
05:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Düğün Dernek
22:30 Sakla Beni
00:30 Yerli Sinema Düğün Dernek
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:10 İncir Ağacı
07:05 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:00 Diriliş Ertuğrul
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kod Adı Kırlangıç
22:20 Yabancı Sinema İntikam Vakti
01:20 Yerli Dizi
03:50 Seksenler
05:10 Lingo
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yabani
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Yaz Şarkısı
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Bay Yanlış
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Dilek Taşı
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
00:00 Yabani
02:45 Şahane Hayatım
05:15 Aşk Yeniden
06:00 Bay Yanlış
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Safir
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Cennet’in Gözyaşları