Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TV yayın akışı 29 Mart Çarşamba 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var?

Hafta ortasını evinde geçirmeyi planlayan vatandaşlarımız, gün itibariyle hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Adım Farah, Kraliçe ve Çöp Adam gibi dizilerin ekranlara geleceği günde Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışını bir araya getirdik! İşte, ayrıntılar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TV yayın akışı 29 Mart Çarşamba 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı!

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    13:15 Seksenler

    15:40 1 Çorba

    15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

    17:40 İddiaların Aksine

    17:45 Ana Haber

    18:15 Ramazan Sevinci

    19:50 Yerli Sinema Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

    22:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
  • TV yayın akışı 29 Mart Çarşamba 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı!

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Aile

    22:45 Yerli Sinema Ailecek Şaşkınız
  • TV yayın akışı 29 Mart Çarşamba 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı!

    ATV YAYIN AKIŞI

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    18:45 ATV Ana Haber

    19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

    20:00 Kuruluş Osman

    22:00 Cumhurbaşkanı Özel
  • TV yayın akışı 29 Mart Çarşamba 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı!

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

    13:15 Yalnız Kalpler

    14:30 Adım Farah

    15:45 Yalnız Kalpler

    18:45 Ne Olmuştu

    19:00 Fox Ana Haber

    20:00 Adım Farah

    23:30 EGO
  • TV yayın akışı 29 Mart Çarşamba 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı!

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Kraliçe

    22:45 Kraliçe
  • TV yayın akışı 29 Mart Çarşamba 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı!

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Toprak İle Fidan

    17:00 Söz

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Çöp Adam

    00:30 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
  • TV yayın akışı 29 Mart Çarşamba 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı!

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    12:15 Survivor Panaroma

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor 2023

    00:15 Survivor Ekstra

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.