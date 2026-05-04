        TV YAYIN AKIŞI 4 MAYIS 2026 LİSTESİ: Bugün televizyonda hangi diziler, yarışmalar var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda ne var? 4 Mayıs 2026 Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyon kanalları, her gün dizi, film ve eğlence programlarıyla izleyicilere zengin bir içerik sunmayı sürdürüyor. Değişen yayın akışları nedeniyle izleyiciler de takip ettikleri yapımları kaçırmamak için günlük programları kontrol ediyor. 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü için Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV kanallarının yayın akışları açıklandı. İşte gün boyunca izleyiciyle buluşacak dizi, film ve programlar listesi haberimizde...

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 10:54 Güncelleme:
        1

        Televizyon kanalları, her gün farklı türde yapımlarla izleyicilere geniş bir içerik seçeneği sunmaya devam ediyor. Gün içinde değişen programlar ise “Bugün TV’de ne var?” sorusunu gündemde tutuyor. 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Uzak Şehir Kanal D ekranlarında, “Delikanlı” Show TV’de, Cennetin Çocukları ise TRT 1’de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026, TV8 ekranlarında yayınlanacak. İşte 4 Mayıs Pazartesi günü kanalların güncel TV yayın akışı listesi ve tüm detaylar...

        2

        KANALLARIN 4 MAYIS 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Delikanlı

        00.15 Gece Hattı

        01.15 Delikanlı

        03.30 Kızılcık Şerbeti

        3

        KANAL D

        07.00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir

        00.15 Arka Sokaklar

        03.00 Gelinim Mutfakta

        05.00 Siyah Beyaz Aşk

        4

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Aramızda Kalsın

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrar

        22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02.30 İstanbullu Gelin

        05.00 Dürüye’nin Güğümleri

        5

        ATV

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Hızlı ve Öfkeli 6 / Yabancı Sinema

        21.40 Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema

        00.40 Hızlı ve Öfkeli 6 / Yabancı Sinema

        03:00 Ateş Kuşları

        05.30 Bir Küçük Gün Işığı

        6

        TRT 1

        05.38 İstiklal Marşı

        05.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.35 Beni Böyle Sev

        09.25 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.00 Benim Adım Melek

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Cennetin Çocukları

        00.15 Akıllara Seza

        01.50 Seksenler

        03.15 Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07.30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 İllegal Hayatlar

        22.45 Kıskanmak

        01.30 Kefaret

        03.15 Adım Farah

        04. 15 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        8

        TV8

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Extra

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

        00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02.30 Gel Konuşalım

        04.30 Oynat Bakalım

        05.30 Tuzak

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Oktay Çubuk'tan haber var
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        "En büyük korkumu yaşadım"
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
