TV yayın akışı 9 Mayıs Pazartesi günü için araştırılıyor. Akşam kuşağında birbirleriyle reyting sıralamasında kapışan diziler ve giş rekorları kıran filmler bu akşam ekrana geliyor. 9 Mayıs Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışında; Alparslan: Büyük Selçuklu, Hakim, Üç Kuruş, Yasak Elma dizileri ve Çember Ölüm Bizi Ayırana Kadar, Kung Fu Yoga filmleri yer alıyor. İşte, 9 Mayıs TV yayın akışı…