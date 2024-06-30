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        Haberler Spor Voleybol TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu toprağa verildi - Voleybol Haberleri

        TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu toprağa verildi

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:43
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        TVF Asbaşkanı Göksu toprağa verildi
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        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun cenazesi defnedildi.

        66 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Göksu'nun naaşı, Gölbaşı Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze namazına, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin, Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, merhumun yeğeni Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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