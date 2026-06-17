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        Haberler Spor Voleybol TVF'den Zehra Güneş'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

        TVF'den Zehra Güneş'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

        A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Zehra Güneş'in "bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiği" bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 19:36 Güncelleme:
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        TVF'den Zehra Güneş açıklaması!

        TVF, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda sakatlık geçiren Zehra Güneş'in son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasında, Voleybol Milletler Ligi (VNL) Ankara Etabı öncesinde milli takımın İstanbul kampında Zehra Güneş'in bel ağrısı şikayetleri üzerine gerçekleştirilen değerlendirmelerde "lomber diskopati" tespit edildiği bilgisi verildi.

        Milli oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi tarafından başlatıldığı ve Zehra Güneş'in uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

        "Ağrılarında belirgin rahatlama sağlanan oyuncumuzun, takım antrenmanları ve maç temposuna adaptasyon süreci devam etmektedir. Oyuncumuzun mevcut durumu sağlık ekibimiz tarafından günlük olarak takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Maç kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği, oyuncumuzun fiziksel durumunun müsabaka gerekliliklerini karşılayacak seviyeye ulaşması halinde, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin ortak değerlendirmesi doğrultusunda belirlenecektir."

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