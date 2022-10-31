Mavi tik paralı olabilir 0:00 / 0:00

The Verge'in haberine göre, Elon Musk, Twitter'ın ana sayfasını değiştirmenin yanı sıra, yakında mavi tik onay işareti için de kullanıcılardan ayda 19,99 dolar ücret almaya başlayacağı iddia edildi.

Önerilen plan kapsamında Twitter, doğrulamayı premium abonelik hizmeti Twitter Blue'nun temel özelliklerinden biri yapacak.

Mevcut Twitter Blue aboneleri, düzenleme düğmesi, özel okuyucu modu, yer imleri ve daha fazlası gibi özellikler için ayda 4,99 dolar ödüyordu.

Abonelik fiyatının 19.99 dolara çıkmasına ek olarak, mavi tik sahibi mevcut kullanıcılara Twitter Blue abonesi olmaları için 90 gün süre verileceği ve buna uyulmadığı takdirde kullanıcıların mavi tiklerini kaybedeceği söyleniyor.

MUSK'TAN 'VINE' ÇIKIŞI

Vine 2012 yılında kurulmuş ve aynı yıl içinde Twitter tarafından satın alınmıştı. 6 saniyelik kısa videolar çekilebilmesiyle ünlenen Vine, 2015 yılında 200 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan uygulama, 2016 yılında ise Snapchat ve Instagram ile olan rekabette zayıf kaldığı için Twitter tarafından kapatılmıştı.

Musk, attığı tweet ile "Vine'ı geri getireyim mi?" diye sorduğu bir anket başlattı. Şu ana kadar 1.526.000 oy kullanılan ankette, kullanıcıların yüzde 70,7'si Evet oyu verdi.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022