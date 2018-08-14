Yaklaşık bir sene evvel Google Play Store’a giriş yapan Twitter Lite, sadece bazı ülkeler için hizmete açılmıştı. Bugün gelen resmi duyuruya göre uygulama, Türkiye dahil 21 ülkede daha kullanıma sunuldu. Tıpkı Facebook Lite ve YouTube Go gibi daha yavaş internet bağlantısıları ve düşük performanslı telefonlar için tasarlanan Twitter Lite, sadece 3 MB’lık yer kaplıyor.

Toplamda 45 ülkede hizmet veren Twitter Lite’ın yayınlandığı yeni 21 ülke arasında Türkiye’yle birlikte Arjantin, Belarus, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Guatemala, Honduras, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Kenya, Lübnan, Fas, Nikaragua, Paraguay, Romanya, Uganda, ukrayna, Uruguay, Yemen ve Zimbabve var. Bu ülkelerde yaşayan kullanıcılar uygulamaya Google Play Store üzerinden hemen ulaşabilirler.

Yavaş bağlantılar ve düşük performanslı cihazlar için pek çok avantaj sunan Twitter Lite’da örneğin resimler ve videolar sadece siz izin verdiğiniz sürece gösterilecek. Uygulamanın yeni özellikleri arasında yer imleri, gece modu ve bildirim yenilikleri var.

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