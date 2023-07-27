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        Haberler Teknoloji Sosyal Medya Twitter Logoları söküldü, kuşa veda edildi, polis müdahale etti! - Teknoloji Haberleri

        Logoları söküldü, kuşa veda edildi, polis müdahale etti!

        Twitter'ın San Fransisco'daki merkezinde kuş logoları ve @twitter yazısı resmi olarak sökülürken görevliler polisin müdahalesi ile karşılaştı

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 27.07.2023 - 14:26
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        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
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        Geçtiğimiz günlerde Twitter’ın sosyal medya hesaplarında önce logosu, daha sonra ismi değişmiş ve ‘X’ olmuştu. Şirketin isminin değişmesinin ardından Elon Musk, Twitter’ın San Fransisco’daki merkezinde de değişikliğe gitti. Twitter’ın logosunun değişimi dünya çapında geniş yankı uyandırırken sosyal medya devinin ABD San Fransisco’daki merkez binasında da logo değişimi yaşandı.

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        Twitter’ın yeni logosu binaya asılamasa da yeni logosu - siyah bir arka plan üzerinde bir X - sosyal ağdaki ünlü mavi kuşun yerini aldı ve Pazar günü karargahın yanına yansıtılmıştı. Musk, "tweet'lerin" de değiştirileceğini, bunun yerine "x'ler" olarak adlandırılacak gönderilerin olacağını açıkladı.

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        LOGO SÖKÜMÜNE POLİS MÜDAHALESİ

        BBC'nin bildirdiğine göre, binanın dış tarafındaki @twitter yazısı vinç ile yukarıya çıkan bir işçi tarafından söküldü ancak bu işlemin yarısında polis müdahalesi geldi. Bunun önce şirket politikalarıyla ilgili bir durum olduğu düşünülürken, San Francisco polisi medyaya yaptığı açıklamada, "olası bir izin verilmeyen sokak kapatmasına" yanıt verdiğini, ancak hiçbir suç işlenmediğini ve bu nedenle polisin meselesi olmadığını belirlediğini söyledi.

        DAHA ÖNCE DE DEĞİŞTİRMEK İSTEMİŞTİ

        Bundan aylar önce Twitter'ın X Corp çatısı altına girdiğini Elon Musk resmiyete dökmeden açıklamıştı. Ancak o dönemde bina dışındaki logoyu değiştirmek istediğini, ancak değiştiremediğini vurgulamıştı. Hal böyle olunca Twitter'ın W'sunu beyaza boyayarak bir girişimde bulunmuştu.

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