Üç aylar ne zaman başlayacak? Bilindiği üzere üç aylar olarak adlandırılan ve hürmet edilen Hicri Takvimdeki Recep, Şaban ve Ramazan ayları Recep ayının başlangıcıyla başlamış olur. Buna göre 2023 Recep ayı başlangıç tarihi aynı zamanda da üç ayların da başlangıç tarihi olacak.