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Üç aylarda yapılması tavsiye edilen ibadetler

Üç aylar başladı. Hz. Muhammed'in Recep Allah'ın Şaban benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır!" buyurduğu İslam inancında büyük hürmet gösterilen üç ayların başlamasıyla birlikte inanalar bu zaman dilimini dini açıdan en iyi nasıl geçireceklerini merak ediyor. Peki, üç aylar ibadetleri nelerdir? İşte üç aylarda yapılması önerilen ibadetler...

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  • Üç aylar ibadetleri neler? 2023 Üç aylarda yapılması tavsiye edilen ibadetler: Üç aylar orucu ve namazı

    Üç aylar yani Hciri Takvim'deki Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan zaman üç aylık süreç bugün Recep ayının başlamasıyla birlikte başladı. İslam ayında oldukça hürmet gösterilen ve Hz. Muhammed'in "Recep Allah'ın Şaban benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır!" diyerek övdüğü üç ayları hakkıyla idrak etmek isteyenler bu aylarda yapılması tavsiye edilen ibadetleri araştırıyor. Peki, üç aylar ibadetleri nelerdir? İşte İslam bilginlerince tavsiye edilen üç aylar ibadetleri... 
  • Üç aylar ibadetleri neler? 2023 Üç aylarda yapılması tavsiye edilen ibadetler: Üç aylar orucu ve namazı

    ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

    Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir.

    Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

    – Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

    – Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

    – Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

    4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

    – Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

    – Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

    – Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

     

    – Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
  • Üç aylar ibadetleri neler? 2023 Üç aylarda yapılması tavsiye edilen ibadetler: Üç aylar orucu ve namazı

    -Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

    – Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

     

    -Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.
  • Üç aylar ibadetleri neler? 2023 Üç aylarda yapılması tavsiye edilen ibadetler: Üç aylar orucu ve namazı

    ÜÇ AYLARDA YAPILACAK TESBİHAT VE ZİKİRLER

    Recep ayı'nın ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
    *10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
    *10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
    *10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
  • Üç aylar ibadetleri neler? 2023 Üç aylarda yapılması tavsiye edilen ibadetler: Üç aylar orucu ve namazı

    Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.
    Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.
    13,14 ve 15. günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerifeyi yerine getirdiklerinden hastalıklardan şifa bulur.
    Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.

    ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU

    Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa’bân, ve bellignâ Ramazân.
  • Üç aylar ibadetleri neler? 2023 Üç aylarda yapılması tavsiye edilen ibadetler: Üç aylar orucu ve namazı

    ÜÇ AYLAR DUASI TÜRKÇE MEALİ

    Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

    Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

    Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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