Üç aylar ne zaman başlayacak? İnanların ibadet ve dualarla Allah'a yönelecekelri ve sonu 11 ayın sultanı Ramazan ayı olan mübarek üç aylar Recep ayının gelişiyle birlikte başlayacak. Haram ayların ikincisi olan Recep ayı aynı zaman da üç ayların ilk ayı olması ve birçok dini öneme sahip güne ev sahipliği yapmasıyla İslam alimleri tarafından övülen aylar arasında yer alıyor.