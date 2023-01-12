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Üç aylar için geri sayım başladı! Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan başlangıç tarihi

Üç aylar, Cemaziye'l Ahir ayının son on gününe girilmesiyle beraber inanlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Hicri Takvim'de Recep, Şaban ve Ramazan ayları üç aylar olarak biliniyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler 2023 Takviminde üç aylar başlangıç tarihi...

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  • Üç aylar için geri sayım başladı! Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan başlangıç tarihi 2023 ne zaman?

    Üç aylar ne zaman başlayacak? İnanların ibadet ve dualarla Allah'a yönelecekelri ve sonu 11 ayın sultanı Ramazan ayı olan mübarek üç aylar Recep ayının gelişiyle birlikte başlayacak. Haram ayların ikincisi olan Recep ayı aynı zaman da üç ayların ilk ayı olması ve birçok dini öneme sahip güne ev sahipliği yapmasıyla İslam alimleri tarafından övülen aylar arasında yer alıyor. 
  • Üç aylar için geri sayım başladı! Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan başlangıç tarihi 2023 ne zaman?

    2023 yılı Recep ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hesaplandı. Peki, 2023 Recep ayı başlangıcı yani üç aylar başlangıcı ne zaman? İşte merak edilen tarihler...

     
  • Üç aylar için geri sayım başladı! Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan başlangıç tarihi 2023 ne zaman?

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Üç aylar Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2023 üç aylar Recep Ayı'nın başlayacağı 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

     
  • Üç aylar için geri sayım başladı! Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan başlangıç tarihi 2023 ne zaman?

    REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

    Üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaib Kandili Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi kutlanıyor. Bu yıl da Regaib Kandili 26 Ocak'ı 27 Ocak'a bağlayan gece kutlaacak.

     
  • Üç aylar için geri sayım başladı! Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan başlangıç tarihi 2023 ne zaman?

    Recep, Şaban ve Ramazan olarak isimlendirilen üç aylarda; Müslümanlar günlük hayatına sorgulama, yenileme ve zenginleştirme suretiyle kendi iç dünyalarına dönerler. 
  • Üç aylar için geri sayım başladı! Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan başlangıç tarihi 2023 ne zaman?
  • Üç aylar için geri sayım başladı! Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan başlangıç tarihi 2023 ne zaman?

    İslam Ansiklopedisi, üç aylar hakkında şunu söylüyor;

     

    "Üç ayların faziletine dair Hz. Muhammed'den nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak dinî duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlamıştır."

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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