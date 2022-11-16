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Üç Kız Kardeş 27. bölüm fragmanı yayında!

Üç Kız Kardeş 27. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Başrollerini İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya gibi başarılı isimlerin paylaştığı dizi her hafta salı akşamı yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında Türkan bebeğini kaybediyor. İşte Üç Kız Kardeş 27. bölüm fragmanı...

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  • Üç Kız Kardeş 27. bölüm fragmanı yayında! Türkan bebeğini kaybetmenin acısını yaşıyor!

    Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeleri sizler için derledik. İşte Üç Kız Kardeş 27. bölüm fragmanı detayları...
  • Üç Kız Kardeş 27. bölüm fragmanı yayında! Türkan bebeğini kaybetmenin acısını yaşıyor!

    TÜRKAN BEBEĞİNİ KAYBEDİYOR

    Bebeğini kaybeden Türkan zor anlar yaşıyor. Türkan'ın "Doktor zamanında gelseydiniz bebeğini kurtarabilirdiniz dedi. Sizin yüzünüzden ben bebeğimi kaybettim." diyerek ağladığı sahne dikkat çekiyor. 
  • Üç Kız Kardeş 27. bölüm fragmanı yayında! Türkan bebeğini kaybetmenin acısını yaşıyor!

    Somer'in ise elinden ağlamaktan başka bir şey gelmiyor. Diğer taraftan tüm oklar Mine'ye dönüyor. Türkan Mine'yi katil ilan ediyor! Türkan'ın Mine'ye "Katil! Bebeğimin katili" sözleri fragmana damga vuruyor.
  • Üç Kız Kardeş 27. bölüm fragmanı yayında! Türkan bebeğini kaybetmenin acısını yaşıyor!

    Nesrin ve Sadık arasında gerilim yaşanıyor. Nesrin "Madem bu kadar nefret ediyorsun benden boşanalım gitsin." diyor. Sadık ise "Mahkemeye gidip dava açmayan da Sadık Kalender değildir." diyerek evden çıkıyor.
  • Üç Kız Kardeş 27. bölüm fragmanı yayında! Türkan bebeğini kaybetmenin acısını yaşıyor!

    Rüçhan, Türkan'ın bebeğini kaybetmesinin acısını Mine'den çıkarıyor. Bir hışımla eve elen Rüçhan Mine'nin odasına giriyor. "Seni zehirli yılan! Sen katilsin!" diye bağırarak Mine'yi dövüyor ve ardından evden atıyor. 

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