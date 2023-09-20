Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Üç Kız Kardeş yeni sezon oyuncuları kimler? Kanal D dizisi Üç Kız Kardeş 3. sezon oyuncuları kimler ve karakterleri isimleri ne?

        Üç Kız Kardeş yeni sezon oyuncuları kimler? Üç Kız Kardeş 3. sezon oyuncuları ve karakterleri

        Kanal D'nin ilk iki sezonuyla ilgiyle izlenen dizisi Üç Kız Kardeş'in yeni sezonu merak konusu olmaya devam ediyor. Her Salı günü izleyicileri ile buluşan dizinin yeni sezonunun bu akşam başlayıp başlamayacağı gündem olmuş durumda. İşte, Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu ve yeni sezon ne zaman başlayacak sorularının cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 00:27 Güncelleme: 20.09.2023 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu yıl üçüncü sezonuyla ekranlara gelecek olan sevilen dizi Üç Kız Kardeş'in yeni sezonu günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Diziyi merakla bekleyen vatandaşlar için; Üç Kız Kardeş'in yeni sezon oyuncuları hakkında detayları derledik!

        2

        ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM BAŞLIYOR

        Kanal D sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş, bu akşam ekranlara geri dönüyor.

        İşte sevilen dizinin yeni sezonunda yer alacak oyuncuların listesi...

        3

        ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN YENİ SEZON OYUNCULARI

        REHA ÖZCAN - SADIK

        İCLAL AYDIN - NESRİN

        BERKER GÜVEN - SOMER

        ÖZGÜ KAYA - TÜRKAN

        ALMİLA ADA - DÖNÜŞ

        MELİSA BERBEROĞLU - DERYA

        VEDA YURTSEVER - RÜÇHAN

        TAYFUN ERASLAN - ÖZER

        4

        BENİAN DÖNMEZ - NEZAHAT

        NAZLI SENEM ÜNAL - MİNE

        DEMİRCAN KAÇEL - MESUT

        VURAL ŞAHANOĞLU - SERDAR

        HAKAN ATALAY - FATİH

        YİĞİT DİKMEN - ÖZGÜR TUNCA

        EREN ÖREN - MUSTAFA KORMAN

        AYÇA İNCİ - SEVİLAY YALÇIN

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı
        Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        En sıcak en kurak günler
        En sıcak en kurak günler
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor