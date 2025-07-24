"Uçaklardan tasarruf ediyorlar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Bankasının politika faizini indirmesine ilişkin, ⁠"Türkiye'yi tekrar düze çıkarmak lazım. Bunun da bir tane enstrümanı var, sandık. Faizle bu işi çözmek mümkün değil." dedi.

AA'da yer alan habere göre Özel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Basına kapalı yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, ziyaretinden dolayı Uysal'a teşekkür ederek, birlikte ülke gündemini değerlendirdiklerini söyledi.

Özel, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüleri için AKUT Ankara Operasyon Merkezine taziye ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Her sene aynı şeyler konuşuluyor, kışın unutuluyor. İtibardan tasarruf etmeyenler, uçak filolarından tasarruf etmeyenler, Türkiye'nin orman yangınlarıyla etkin mücadele edeceği ekipmanlardan, uçaklardan tasarruf ediyor. Bunun kabul edilebilir tarafı yok. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerinin yasını paylaşıyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

REKLAM Merkez Bankasının politika faizini indirmesine ilişkin soru üzerine Özel, şunları kaydetti: "3 puanlık düşüş, sadece ve sadece Türkiye'nin ne kadar büyük bir kötülükle karşı karşıya olduğunun bir göstergesidir. Şu anda '43 yaptık' dedikleri faiz, darbe olmasaydı ya 32,5 olacaktı ya 35 olacaktı. Belki de 30 olacaktı. Şu anda Türkiye'nin faizi dünyada, Venezuela'dan sonra en yüksek ikinci faizdir. Türkiye kötü yönetiliyor ve derhal bu kötü yönetenden kurtulmak, Türkiye'yi tekrar düze çıkarmak lazım. Bunun da bir tane enstrümanı var, sandık. Öyle faizle bu işi çözmek mümkün değil. Sandık gelecek ve Türkiye'nin bütün sorunları yeni iktidar tarafından çözülecek." Özel, RTÜK'ün bazı kanallara verdiği cezalara ilişkin soru üzerine, "Bu kanallar açısından birer ceza değildir, bu kanalların izleyicilerine cezadır. Bu meseleyi, basit bir mesele olarak görmediğimizi, temel bir mesele olarak gördüğümüzü ve hem kurumlarla en yüksek dayanışmayı göstereceğimizi hem de en sert mücadeleyi bu alanda da vereceğimizi ifade etmek isterim. Ümit ediyorum idari yargı bu yanlış kararın bir an önce yürütmesini durdurur." değerlendirmesinde bulundu.