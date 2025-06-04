Ücretlerin banka aracılığıyla ödenmesine ilişkin yönetmelikte düzenleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az beş olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü kılınmıştı.

Yapılan düzenlemeye göre, 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az beş gazeteci” ibaresi “en az üç gazeteci” şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az beş olması durumunda,” ibaresi “en az üç olması durumunda,” şeklinde değiştirilirken, 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az beş gemi adamı” ibaresi “en az üç gemi adamı” şeklinde değiştirildi.