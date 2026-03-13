Ücretli çalışan sayısında yükseliş

Sigorta Sayfası programına katılan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, Merkez Bankası'nın döviz rezervini kullanmasına rağmen bunun sonsuza kadar süremeyeceğini bu nedenle kurda hareketlenme beklediklerini bunun ise özellikle trafik, kasko ve sağlık sigortasında sigorta şirketlerinin maliyetlerin... Daha Fazla Göster

Sigorta Sayfası programına katılan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, Merkez Bankası'nın döviz rezervini kullanmasına rağmen bunun sonsuza kadar süremeyeceğini bu nedenle kurda hareketlenme beklediklerini bunun ise özellikle trafik, kasko ve sağlık sigortasında sigorta şirketlerinin maliyetlerini artırabileceğini ifade etti. Özsoy bunun ise direkt olarak sigorta primlerine yansıyabileceğini söyledi. Özsoy, kadınların sağlık sigortasını daha fazla kullanması nedeniyle sigorta primlerinin erkeklerden daha pahalı olduğunu dile getirdi. Daha Az Göster