Sosyal medya üzerinde günün en çok konuşulan konuları arasında yer alan iddiaya göre, 5 yıl sözleşmeli veya ücretli öğretmenlik yapan kişilere kadro verilecek. İddia sonrası binlerce öğretmen konuyla ilgili detayları araştırıyor. İşte "Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi, ne olacak?" sorularının yanıtları...