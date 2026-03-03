Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Üçüncü Cemre tarihi: Baharın habercisi son Cemre toprağa düştü mü, ne zaman, hangi gün düşecek?

        Üçüncü Cemre düşme tarihi: Son Cemre ne zaman düşecek?

        2026 yılının birinci ve ikinci Cemreleri halk takvimine göre sırasıyla havaya ve suya düştü. İlk Cemrelerin düşmesiyle havalar ve sular ısınmaya başladı. Şimdi gözler, baharın tamamlandığını simgeleyen üçüncü Cemreye çevrildi. Geleneksel inanca göre toprağa düşecek olan üçüncü Cemre ile doğada ısınma süreci tamamlanacak ve bahar iyice hissedilmeye başlanacak. Peki, Üçüncü Cemre ne zaman, hangi gün düşecek? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 11:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Baharın müjdecisi olan Cemre gündemdeki yerini koruyor. Bu yılın birinci ve ikinci cemresi Şubat ayında düştü. İlk Cemre havaya, ikinci Cemre ise suya düşerek havaların ve suların ısınmasını sağladı. Doğadaki ısıma sürecini tamamlayan Üçüncü Cemre için ise geri sayım başladı. Son Cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte baharın gelişinin tüm belirtileri ortaya çıkmış olacak. Bu kapsamda "2026 Üçüncü Cemre ne zaman, hangi tarihte toprağa düşecek?" sorusunun cevabı haberimizde...

        2

        CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

        Cemre, Türk kültüründe kışın sona erip baharın yaklaştığını gösteren geleneksel bir işarettir. Halk takvimine göre bu olay üç aşamada gerçekleşir: önce havaya, sonra suya, en sonunda da toprağa düşer. Bu sıralama, doğadaki sıcaklığın yavaş yavaş yükseldiğini ve mevsimlerin kıştan bahara doğru adım adım ilerlediğini simgeler.

        3

        2026 YILININ BİRİNCİ VE İKİNCİ CEMRESİ DÜŞTÜ

        Bu yıl 1. Cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, 2. Cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştü. Baharın habercisi olan Cemre önce havaya sonra suya düştüğünde, havaların ve denizlerin ısınmaya başladığını gösterir.

        4

        ÜÇÜNCÜ (SON) CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        2026 yılının üçüncü ve son Cemresi 5-6 Mart tarihlerinde düşecek. Toprağa düşen bu Cemre, toprağın ısınmaya başladığını ve doğanın yeniden canlanacağını simgeliyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı