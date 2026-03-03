Üçüncü Cemre düşme tarihi: Son Cemre ne zaman düşecek?
2026 yılının birinci ve ikinci Cemreleri halk takvimine göre sırasıyla havaya ve suya düştü. İlk Cemrelerin düşmesiyle havalar ve sular ısınmaya başladı. Şimdi gözler, baharın tamamlandığını simgeleyen üçüncü Cemreye çevrildi. Geleneksel inanca göre toprağa düşecek olan üçüncü Cemre ile doğada ısınma süreci tamamlanacak ve bahar iyice hissedilmeye başlanacak. Peki, Üçüncü Cemre ne zaman, hangi gün düşecek? İşte tüm detaylar...
Baharın müjdecisi olan Cemre gündemdeki yerini koruyor. Bu yılın birinci ve ikinci cemresi Şubat ayında düştü. İlk Cemre havaya, ikinci Cemre ise suya düşerek havaların ve suların ısınmasını sağladı. Doğadaki ısıma sürecini tamamlayan Üçüncü Cemre için ise geri sayım başladı. Son Cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte baharın gelişinin tüm belirtileri ortaya çıkmış olacak. Bu kapsamda "2026 Üçüncü Cemre ne zaman, hangi tarihte toprağa düşecek?" sorusunun cevabı haberimizde...
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Cemre, Türk kültüründe kışın sona erip baharın yaklaştığını gösteren geleneksel bir işarettir. Halk takvimine göre bu olay üç aşamada gerçekleşir: önce havaya, sonra suya, en sonunda da toprağa düşer. Bu sıralama, doğadaki sıcaklığın yavaş yavaş yükseldiğini ve mevsimlerin kıştan bahara doğru adım adım ilerlediğini simgeler.
2026 YILININ BİRİNCİ VE İKİNCİ CEMRESİ DÜŞTÜ
Bu yıl 1. Cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, 2. Cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştü. Baharın habercisi olan Cemre önce havaya sonra suya düştüğünde, havaların ve denizlerin ısınmaya başladığını gösterir.