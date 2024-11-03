Udinese: 0 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Udinese sahasında Juventus'u ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı ve namağlup serisini sürdürdü.
İtalya Serie A'nın 11. hafta karşılaşmasında Udinese sahasında Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'la kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Maduka Okoye (k.k) ve 37'de Nicolo Savona kaydetti. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Ligde 11 maçtır yenilmeyen Juventus 21 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Udinese ise 16 puanda kaldı.
Ligin 12. haftasında Udinese deplasmanda Atalanta'ya konuk olacak. Juventus ise sahasında Torino'yu ağırlayacak.