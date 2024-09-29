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        Haberler Spor Futbol İtalya Udinese: 2 - Inter: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Udinese: 2 - Inter: 3 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'yi 3-2 mağlup etti. Lautaro Martinez (2) ve Davide Frattesi'nin golleriyle kazanan Inter, puanını 11'e yükseltti. Siyah Mavililer'de top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Udinese ise haftayı 10 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 00:22 Güncelleme: 29.09.2024 - 00:22
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        Inter, deplasmanda hata yapmadı!
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        İtalya Serie A'nın 6. haftasında Udinese ile Inter karşı karşıya geldi. Bluenergy Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Inter oldu.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Davide Frattesi, 45+3 ve 47. dakikalarda Lautaro Martinez kaydetti. Udinese'nin gollerini ise 35. dakikada Christian Kabasele, 83. dakikada ise Lorenzo Lucca attı.

        Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla Inter ligde 3. galibiyetini aldı ve puanını 11'e çıkardı. 2. yenilgisini alan Udinese ise 10 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Inter, Torino ile oynayacak. Udinese ise Lecce ile karşılaşacak.

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