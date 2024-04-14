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        Haberler Spor Futbol İtalya Udinese-Roma maçı, savunma oyuncusu Ndicka'nın fenalaşması üzerine tatil edildi - Futbol Haberleri

        Udinese-Roma maçı, savunma oyuncusu Ndicka'nın fenalaşması üzerine tatil edildi

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan Udinese-Roma maçı, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Evan Ndicka'nın fenalaşarak yere yığılması üzerine tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 22:28 Güncelleme: 14.04.2024 - 22:28
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        Ndicka fenalaşınca maç tatil edildi!
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        Serie A'nın 32. haftasında oynanan ve 1-1 berabere devam eden Udinese-Roma mücadelesinin ikinci yarısında, konuk takımda forma giyen 24 yaşındaki Evan Ndicka rahatsızlanarak topsuz alanda kendini yere bıraktı.

        Fildişi Sahilli futbolcu yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hakem Luca Pairetto iki takımla yaptığı müzakerelerin ardından maçı tatil etti.

        Roma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evan Ndicka'nın saha içinde geçirdiği tıbbi müdahalenin ardından Udinese ile Roma arasındaki maç tatil edildi. Oyuncunun bilinci açık ve kontroller için hastaneye götürüldü." ifadeleri kullanıldı.

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