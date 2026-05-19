        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi kupası İstanbul'da sahibini buluyor: Freiburg ile Aston Villa karşı karşıya!

        UEFA Avrupa Ligi kupası İstanbul’da sahibini buluyor: Freiburg ile Aston Villa karşı karşıya!

        UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, yarın Avrupa'nın iki numaralı kupasını kazanmak için İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 11:01
        Avrupa Ligi kupası İstanbul'da sahibini buluyor!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 55. sezonun final heyecanı yarın yaşanacak. Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiltere ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek.

        Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez olacak. Finalde VAR koltuğunda ise Fransa'dan Jerome Brisard görev alacak.

        Freiburg ve Aston Villa, daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. İki takım, ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.

        ASTON VILLA'NIN FİNAL MACERASI

        Aston Villa, bu sezon Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 21 puanla, Lyon'un ardından averajla ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda Lille'i 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakan Unai Emery'nin takımı, çeyrek finalde Bologna'yı 3-1 ve 4-0'lık skorlarla eledi. Yarı final ilk maçında Nottingham Forest'a 1-0 kaybeden Aston Villa, rövanşta rakibini 4-0'lık skorla yenerek adını finale yazdırdı.

        Birmingham temsilcisi, ayrıca lig aşamasında Fenerbahçe ile İstanbul’da karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

        Bu sezon Avrupa Ligi'nde 28 gol kaydeden İngiliz ekibi, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

        FREIBURG'UN FİNAL SERÜVENİ

        Lig aşamasını 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Freiburg, elde ettiği 17 puanla 7. basamakta yer aldı. Son 16 turunda ilk maçta 1-0 yenildiği Genk'i rövanşta 5-1'lik skorla eleyen Alman ekibi, çeyrek finalde Celta Vigo'yu 3-0 ve 3-1'le geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finaldeki ilk müsabakada 2-1 kaybettiği Braga'yı ikinci maçta 3-1 mağlup eden Julian Schuster'in öğrencileri, finalde mücadele etmeye hak kazandı.

        Bu sezon Avrupa Ligi'nde rakip ağlara 25 gol atan Freiburg, kalesinde 10 gol gördü.

        İKİ TAKIM DA İLK AVRUPA LİGİ KUPASINI HEDEFLİYOR

        Freiburg ve Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kez kazanmak için mücadele edecek. İngiltere temsilcisi Aston Villa; 1981-1982 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 1982-1983 sezonunda UEFA Süper Kupası ve 2001-2002 sezonunda da UEFA Intertoto Kupası'nı müzesine götürürken, Alman ekibi Freiburg ise Avrupa kupaları tarihinde henüz bir başarı elde edemedi.

        UNAI EMERY 5. AVRUPA LİGİ KUPASININ PEŞİNDE

        Aston Villa'nın İspanyol teknik direktörü Unai Emery, Freiburg karşısında mutlu sona ulaşması durumunda kariyerinin 5. UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanacak. Birmingham ekibinin teknik direktörü, bu kupayı Sevilla ile üç kez (2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016) ve Villarreal ile bir kez (2020-2021) kazandı. 54 yaşındaki çalıştırıcı, 2018-2019 sezonunda ise Arsenal ile finalde mağlup oldu.

        Freiburg'un 41 yaşındaki Alman çalıştırıcısı Julian Schuster ise Aston Villa karşısında kariyerinin ilk kupasını kazanmak için ter dökecek.

        ALMANLAR VE İNGİLİZLER FİNALDE İKİNCİ KEZ RAKİP

        Alman takımları ile İngiliz takımları Avrupa Ligi finallerinde bugüne kadar yalnızca bir kez karşılaştı. İki ülke takımları arasında o dönemki adıyla UEFA Kupası'nın 1973 finalinde Liverpool ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. İki ayaklı oynanan finalin ilk maçını 3-0 kazanan Liverpool, rövanş maçını 2-0 kaybetmesine karşın kupayı müzesine götürdü.

        İki ülke takımı, Avrupa Ligi finalinde 53 yıl aranın ardından bu kez İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

        Öte yandan İngiltere'den Liverpool ve Tottenham (3), Chelsea (2), Manchester United ve Ipswich Town (1) kupayı daha önce kazanma başarısı gösterirken; Almanya'dan ise Borussia Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt (2), Bayer Leverkusen, Schalke 04 ve Bayern Münih (1) zafere ulaştı.

        AVRUPA LİGİ KUPASINI EN ÇOK SEVILLA KAZANDI

        UEFA Avrupa Ligi'nde 7 defa final oynayan Sevilla, 7 finali de kazanarak turnuvanın en başarılı takımı oldu. İspanya temsilcisi; 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 ve 2023 yıllarında Avrupa'nın iki numaralı kupasını müzesine götürdü.

        İSPANYOL TAKIMLARININ BAŞARISI DİKKAT ÇEKİYOR

        Daha önce UEFA Kupası olarak düzenlenen, 2009-2010 sezonuyla birlikte UEFA Avrupa Ligi adıyla devam eden turnuvayı İspanyol ekipleri toplamda 14 kez kazandı. Organizasyonda İngilizler ve İtalyanlar 10, Almanlar 7, Hollandalılar 4, Portekizliler, Ruslar ve İsveçliler 2; Belçikalılar, Ukraynalılar ve Türkler ise birer kez mutlu sona ulaştı.

        Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük ikinci kupasında bugüne kadar 62 farklı takım final maçına çıktı, 30 farklı kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

        BEŞİKTAŞ PARK, İLK KEZ AVRUPA LİGİ FİNALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

        Beşiktaş Park'ta ilk kez bir UEFA Avrupa Ligi finali oynanacak. Yaklaşık 43 bin kişilik stadyum, daha önce 2019 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yaptı. Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos 2019 tarihinde oynanan ve normal süresi ile uzatma dakikaları 2-2 sona eren müsabakayı Liverpool, seri penaltı atışları sonucunda 5-4 kazandı.

