UEFA Avrupa Ligi'nde 683,8 milyon Euro'luk final!
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 12:42
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İstanbul'da karşılaşacak Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 683 milyon 875 bin Euro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin, Aston Villa'nın ise kadro değeri 492 milyon 500 bin Euro.
İngiliz orta saha oyuncusu Morgan Rogers, 80 milyon Euro'yla Aston Villa'nın en pahalı oyuncusu olurken, 35 milyon Euro'luk değere sahip 20 yaşındaki Johan Manzambi ise Freiburg'un en yüksek bedelli ismi olarak öne çıkıyor.Johan Manzambi
Freiburg'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:Morgan Rogers
Aston Villa'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
