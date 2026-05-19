        UEFA Avrupa Ligi'nde 683,8 milyon Euro'luk final!

        UEFA Avrupa Ligi'nde 683,8 milyon Euro'luk final!

        Freiburg ile Aston Villa arasında İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi iki takımın toplam kadro değerleri 683 milyon 875 bin Euro'yu buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 12:42 Güncelleme:
        UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İstanbul'da karşılaşacak Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 683 milyon 875 bin Euro olarak dikkati çekiyor.

        Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin, Aston Villa'nın ise kadro değeri 492 milyon 500 bin Euro.

        İngiliz orta saha oyuncusu Morgan Rogers, 80 milyon Euro'yla Aston Villa'nın en pahalı oyuncusu olurken, 35 milyon Euro'luk değere sahip 20 yaşındaki Johan Manzambi ise Freiburg'un en yüksek bedelli ismi olarak öne çıkıyor.

        Freiburg'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

        Futbolcu Değeri (Euro)
        Johan Manzambi 35 milyon
        Noah Atubolu 20 milyon
        Yuito Suzuki 18 milyon
        Philipp Lienhart 12 milyon
        Patrick Osterhage 12 milyon
        Philipp Treu 10 milyon
        Bruno Ogbus 10 milyon
        Igor Matanovic 10 milyon
        Maximilian Eggestein 10 milyon
        Cyriaque Irie 8 milyon
        Niklas Beste 7 milyon
        Matthias Ginter 6 milyon
        Jordy Makengo 6 milyon
        Derry Scherhant 6 milyon
        Max Rosenfelder 6 milyon
        Vincenzo Grifo 5 milyon
        Lucas Höler 3 milyon
        Christian Günter 2 milyon
        Lukas Kübler 1 milyon 500 bin
        Florian Müller 1 milyon 200 bin
        Anthony Jung 700 bin
        Maximilian Philipp 600 bin
        Nicolas Höfler 500 bin
        Jannik Huth 400 bin
        Fabian Rüdlin 250 bin
        Mateo Zelic 125 bin
        Daniel-Kofi Kyereh 100 bin
        Toplam 191 milyon 375 bin
        Aston Villa'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

        Futbolcu Değeri (Euro)
        Morgan Rogers 80 milyon
        Amadou Onana 45 milyon
        Ezri Konsa 40 milyon
        Youri Tielemans 35 milyon
        Ian Maatsen 30 milyon
        Ollie Watkins 30 milyon
        Matty Cash 22 milyon
        Pau Torres 22 milyon
        Harvey Elliot 22 milyon
        Jadon Sancho 20 milyon
        Tammy Abraham 20 milyon
        Douglas Luiz 20 milyon
        Emiliano Buendia 18 milyon
        Leon Bailey 16 milyon
        Emiliano Martinez 15 milyon
        Lamare Bogarde 15 milyon
        John McGinn 15 milyon
        Lucas Digne 8 milyon
        Andreas Garcia 7 milyon
        Victor Lindelöf 6 milyon
        Tyrone Mings 4 milyon
        Marco Bizot 2 milyon 500 bin
        Toplam 492 milyon 500 bin
