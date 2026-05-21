        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun oyuncusu Morgan Rogers!

        UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun oyuncusu Morgan Rogers!

        UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun oyuncusu şampiyon Aston Villa'nın İngiliz yıldızı Morgan Rogers seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 18:39 Güncelleme:
        Avrupa Ligi'nde sezonun oyuncusu Rogers!

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından sezonun en iyileri belli oldu. Şampiyon Aston Villa'nın 23 yaşındaki oyuncusu Morgan Rogers, "Sezonun Oyuncusu" seçildi.

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu, İstanbul'un ev sahipliğinde Aston Villa ile Freiburg arasında oynanan ve İngiliz ekibinin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Sezonun tamamlanmasının ardından UEFA Teknik Gözlem Grubu, sezonun öne çıkan isimlerini açıkladı.

        SEZONUN OYUNCUSU MORGAN ROGERS

        Aston Villa'nın 23 yaşındaki oyuncusu Morgan Rogers, UEFA Avrupa Ligi'nde "Sezonun Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 15 maça çıkan Rogers, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu, Freiburg karşısında İstanbul'da oynanan ve 3-0 kazanılan final mücadelesinde takımının son golünü kaydetti.

        Sezonun En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu Johan Manzambi seçildi

        Freiburg'un 20 yaşındaki İsviçreli oyuncusu Johan Manzambi, UEFA Avrupa Ligi'nde "Sezonun En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu" seçildi. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 15 maçta forma giyen Manzambi, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncu, takımının finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

        SEZONUN GOLÜ EL-ABDELLAOUI'DEN

        UEFA Teknik Gözlem Grubu, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi sezonunun en iyi 10 golünü de belirledi. Celta Vigo forması giyen Jones El-Abdellaoui'nin lig aşamasında Ludogorets karşısında kaydettiği gol listenin zirvesinde yer aldı. Utrecht'in kanat oyuncusu Miguel Rodriguez'in Real Betis'e karşı orta sahadan attığı gol ikinci sırada yer alırken, Sandro Lauper'ın Young Boys formasıyla Stuttgart karşısında kaydettiği gol ise üçüncü sıraya yerleşti.

        SEZONUN TAKIMINDA ASTON VILLA'DAN 4 OYUNCU

        Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Aston Villa'nın 4 oyuncusu, UEFA Teknik Gözlem Grubu tarafından belirlenen UEFA Avrupa Ligi "Sezonun En İyi Takımı"nda yer aldı. Aston Villa'dan Emiliano Martinez, Morgan Rogers, John McGinn ve Emiliano Buendia kadroya seçildi.

        Finalist Freiburg ile yarı finalist Nottingham Forest'tan ikişer oyuncu kadroda yer alırken; Braga, Celta Vigo ve Real Betis de temsil edilen diğer takımlar oldu.

        UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 11'i şu şekilde:

        "Emiliano Martinez (Aston Villa), Victor Gomez (Braga), Matthias Ginter (Freiburg), Morato (Nottingham Forest), Oscar Mingueza (Celta Vigo), Maximilian Eggestein (Freiburg), John McGinn (Aston Villa), Morgan Rogers (Aston Villa), Antony (Real Betis), Igor Jesus (Nottingham Forest), Emiliano Buendia (Aston Villa)."

